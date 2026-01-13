ملخص اليوم: الدولار يهيمن على تداولات العملات الأجنبية مع ارتفاع احتمالات التدخل الأمريكي في إيران (13.01.2026)

أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول على انخفاض طفيف وسط تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتصريحات متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس (مؤشر 500: -0.3%؛ مؤشر 100: -0.25%؛ مؤشر 30: -0.65%). ويُعدّ القطاع المالي وشركات البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر تضررًا. أما المؤشر الرابح الوحيد فهو مؤشر الشركات الصغيرة (مؤشر 2000: +0.4%)، الذي استفاد بشكل كبير من انخفاض التضخم الأساسي عن المتوقع .

وذكرت صحيفة يو إس إيه توداي، نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، أن "عملية في جرينلاند قد تُجرى في غضون أسابيع أو أشهر". وبحسب التقرير، فإن المقترح الرئيسي لترامب هو شراء الجزيرة الغنية بالمعادن، مع وجود حلول دبلوماسية أخرى مطروحة على الطاولة .

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، شجع ترامب الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات، مضيفًا أن "المساعدة قادمة". كما ألمح الرئيس الأمريكي إلى ضرورة انسحاب حلفاء الولايات المتحدة من إيران. بحسب تقريرٍ لـ"أكسيوس"، التقى المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالأمير رضا بهلوي، نجل شاه إيران الأخير، المنفي .

انخفضت أسهم "جيه بي مورغان تشيس" بنسبة 3.6% عقب إعلان نتائج الربع الرابع من عام 2025. وأعلن البنك عن انخفاض أرباحه في الربع الرابع إلى 13 مليار دولار (-7% على أساس سنوي؛ 4.63 دولار للسهم) نتيجةً لاحتياطي بقيمة 2.2 مليار دولار متعلق باستحواذه على "آبل كارد". وباستثناء هذا الاحتياطي، لكانت الأرباح قد ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار (5.23 دولار للسهم)، مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بنتائج قطاع التداول. وجاءت نتائج الخدمات المصرفية الاستثمارية دون التوقعات .

وتوافقت بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر ديسمبر إلى حدٍ كبير مع توقعات السوق. وبلغ معدل التضخم الشهري 0.3%، بينما كان معدل التضخم الأساسي الشهري أقل من المتوقع عند 0.2%، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في ضغوط الأسعار. على أساس سنوي، استقر مؤشر أسعار المستهلكين عند 2.7%، بينما انخفض التضخم الأساسي من 2.7% إلى 2.6 %.

أيّد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، تعليق خفض أسعار الفائدة، معتبرًا سعر الفائدة الحالي محايدًا. وأكد محافظ البنك المركزي استمرار التضخم بمعدل أعلى من المتوقع، فضلًا عن قوة بيانات سوق العمل وإمكانية تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2026 .

تتداول العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية بشكل رئيسي في المنطقة الحمراء. وسجل مؤشر ITA40 أكبر الخسائر (-0.6%)، بينما قاومت الأسهم الإسبانية التشاؤم (SPA35: +0.3%). وانخفض مؤشرا DE40 و FRA40 بنحو 0.2 %.

يهيمن الدولار على جلسة تداول العملات الأجنبية (USDIDX: +0.2%) ، مدعومًا بالغموض الجيوسياسي وتصريحات موسالم المتشددة. يُعدّ الين الياباني أضعف عملات مجموعة العشر، متأثرًا بتقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الياباني يدرس حلّ البرلمان (USDJPY: +0.6%). ويتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.165 .

تواصل المعادن النفيسة ارتفاعها نتيجةً للتوترات الجيوسياسية. وتفوقت الفضة على باقي المجموعة، مسجلةً ارتفاعًا بنسبة 2.1% لتصل إلى 87.50 دولارًا. بينما استقر سعر الذهب عند 4600 دولار .

يواصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط انتعاشهما، مسجلين ارتفاعًا بنسبة 2.1% و2.4% على التوالي. كما سجل عقد الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا بنسبة 1.35 %.