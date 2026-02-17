ملخص اليوم: السوق يبحث عن اتجاه، والنفط والمعادن تحت ضغط

لم يُظهر افتتاح التداولات في وول ستريت هذا الأسبوع أي مؤشر واضح على اتجاه السوق. وبحلول نهاية الجلسة، استقرت معظم المؤشرات الرئيسية حول مستويات الافتتاح.



في الولايات المتحدة، صدر مؤشر نيويورك إمباير ستيت للتصنيع، وجاء أداؤه أفضل من المتوقع، حيث انخفض إلى 7.1. ونشر البنك المركزي الأمريكي مؤشر اتجاهات التوظيف، الذي ارتفع إلى 105.06. وأظهرت بيانات ADP للتغير الأسبوعي في التوظيف إضافة 10.3 ألف وظيفة جديدة.



ووفقًا لبلومبيرغ، تُسرّع شركة آبل العمل على "الأجهزة القابلة للارتداء" المزودة بحلول ذكاء اصطناعي متكاملة. وارتفع سهم الشركة بنسبة 3% بعد هذا الخبر.



وأصدرت شركة أنثروبيك نسخة جديدة من نموذج سونيت، وهي 4.6.



وستُعلن شركة بالو ألتو عن نتائجها بعد إغلاق السوق الأمريكية. ويتوقع السوق أن يرتفع ربح السهم إلى أكثر من 9.3 دولار، وأن تتجاوز الإيرادات 2.5 مليار دولار.



قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، في مؤتمر الثلاثاء، إن البنك المركزي قد يُنفذ سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية في عام 2026 إذا بقي التضخم قريبًا من 2%.



سجلت الأسواق الأوروبية جلسةً هيمنت عليها مكاسب معتدلة. وتصدر مؤشر داكس القائمة بارتفاع قدره 0.8%. وتلاه مؤشر إيبكس 35 الإسباني، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني، ومؤشر إس إم آي السويسري، بمكاسب محدودة بلغت حوالي 0.7%. وبلغت مكاسب مؤشر كاك 40 حوالي 0.4%. أما الانخفاضات فكانت ملحوظة بشكل رئيسي في مؤشر ويغ 20 البولندي، الذي تجاوز 1.2%.



وسجلت المملكة المتحدة ارتفاعًا جديدًا في معدل البطالة، ليصل إلى 5.2%. أما مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا، فقد بلغ 2.1%، بما يتماشى مع التوقعات.



وفي سوق الصرف الأجنبي، كان الجنيه الإسترليني الخاسر الأكبر اليوم. ويزيد ارتفاع البطالة من الضغوط لخفض أسعار الفائدة. انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 0.5% مقابل اليورو والدولار، وبنسبة تصل إلى 0.6% مقابل الين الياباني. كما شهد الدولار النيوزيلندي والأسترالي ارتفاعًا طفيفًا مقابل سلة من العملات.



على الرغم من غياب الالتزامات أو التفاصيل الملموسة، يرى السوق إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت أسعار النفط والذهب بنسبة تقل قليلاً عن 2% اليوم. وأنهى الذهب الجلسة دون مستوى 4900 دولار بقليل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 62 دولارًا. وتراجعت أسعار الفضة، حيث بلغت خسائرها 3.6%، ليبلغ سعرها حوالي 73 دولارًا.



وتتعرض السلع الزراعية أيضًا لضغوط بسبب فائض العرض. وانخفضت أسعار البن والكاكاو بأكثر من 4%، بينما تراجع القمح بنسبة 2%. أما بالنسبة للمعادن الصناعية، فقد انخفض سعر النحاس والنيكل بنحو 1.5%.