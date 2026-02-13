ملخص اليوم: السوق يتعافى من الخسائر وينتظر تخفيضات أسعار الفائدة

أنهت وول ستريت الأسبوع على ارتفاع. وسجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسية ارتفاعًا بنحو 0.5% اليوم. باستثناء مؤشر راسل 2000، الذي ارتفعت عقوده الآجلة بنحو 2% مدفوعةً ببيانات اقتصادية كلية عززت الآمال بخفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تستفيد الشركات المدرجة في هذا المؤشر بشكل كبير. وعلى الرغم من الأداء الإيجابي الذي شهده يوم الجمعة، إلا أن المؤشرات أنهت التداولات اليوم بانخفاض ملحوظ عن مستويات افتتاح يوم الاثنين .



أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات التضخم لشهر يناير، والتي جاءت أقل من التوقعات. وبلغت الزيادة السنوية في الأسعار 2.4% مقابل توقعات بلغت 2.5%. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2% مقابل توقعات بلغت 0.3%. وحقق التضخم الأساسي الهدف المنشود، حيث بلغ 2.5% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري .



ولا يزال موسم إعلان أرباح شركات التكنولوجيا مستمرًا. وقد فاجأت شركتا أريستا نتوركس وأبلايد ماتيريالز الجميع بأدائهما الإيجابي، حيث ارتفعت أسهمهما بأكثر من 5% و8% على التوالي .



وشهدت الأسواق الأوروبية جلسة تداول متباينة. حققت مؤشرات داكس، و SMI السويسرية، وفوتسي 100 مكاسب معتدلة، بلغت 0.5% كحد أقصى. في المقابل، سجلت مؤشرات فوتسي MIB الإيطالية، و WIG20 البولندية، و IBEX 35 الإسبانية أكبر الخسائر، حيث تجاوزت 1.5%. أما مؤشر كاك 40، فقد حافظ على أدائه بشكل أفضل، إذ لم تتجاوز خسائره 0.4 %.



نشرت يوروستات بيانات أولية عن النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بينما بلغ النمو الفصلي 0.3%. وتجاوزت بيانات التجارة والتوظيف التوقعات، حيث زاد التوظيف في الاتحاد بنسبة 0.7%، واتسع الفائض التجاري إلى 12.6 مليار يورو .



تجاوزت شركة إنجرسول الألمانية للصناعات والإنشاءات توقعات المستثمرين بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بأكثر من 6 %.



وتشهد المعادن النفيسة تعافياً جزئياً من خسائرها الأخيرة. ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 3.5%، بينما زادت قيمة الذهب بأكثر من 2 %.



وفي سوق الصرف الأجنبي، ارتفع الجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3% في المتوسط. ولوحظ انخفاض طفيف في قيمة عملات دول وسط وشرق أوروبا .

