ملخص اليوم: السوق يتوقف عند القمة

- في جلسة الأربعاء، اتخذ السوق موقف الترقب والانتظار، رغم ميل المعنويات نحو التفاؤل. وتستند التقييمات بشكل رئيسي إلى نتائج القطاع المالي، وعقود إضافية في قطاع التكنولوجيا، والأهم من ذلك كله، كما يبدو، فرصة حقيقية لخفض التصعيد وإنهاء الصراع في الخليج العربي. تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية ارتفاعًا، لكن مكاسبها محدودة بأقل من 1%. ويتصدر مؤشر ناسداك قائمة المؤشرات الأكثر أداءً، بينما يتخلف مؤشر داو جونز عن الركب.
- بعد انتعاش دام نحو أسبوعين، بات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على بُعد خطوات قليلة من أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ ذروته خلال اليوم عند 7001 نقطة.
- وتعزز شركة إنفيديا الشركات العاملة في مجال الحوسبة الكمومية بنموذجها الجديد، وترتفع أسهم هذا القطاع بأكثر من 10% في المتوسط.
- وتقوم شركة سناب بتسريح أكثر من 15% من موظفيها، بينما ارتفعت أسهمها بنسبة 6%.
ارتفع سهم تسلا بأكثر من 6% بعد أن كشف الرئيس التنفيذي للشركة عن شريحة "AI5" الجديدة.
- من بين البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية:
- فاجأ مؤشر إمباير ستيت في نيويورك الجميع بارتفاعه إلى 11 نقطة مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.5 نقطة (مقارنةً بتوقعات سابقة بانخفاض قدره 0.2 نقطة).
- جاءت مخزونات الوقود والنفط الخام أقل بكثير من التوقعات، مما يشير إلى ضعف الطلب على النفط الخام.
- يبدو الوضع أسوأ بكثير في أوروبا، حيث سجلت معظم المؤشرات انخفاضات طفيفة. ويبدو أن أضعف المؤشرات هو مؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي انخفض بنحو 0.6%. في المقابل، أظهر مؤشر WIG20 قوةً بارتفاعه بنحو 0.8%.
- تجاوزت شركة ASML توقعات السوق ورفعت توقعاتها لمبيعات نهاية العام، ومع ذلك، انخفض سهمها بنسبة 4%.
- وشهدت أسهم الشركات الفاخرة انخفاضات حادة، حيث خيبت شركتا هيرميس وكيرينغ الآمال بنتائجهما وخسرتا ما يقرب من 10% من أسهمهما. أما شركة LVMH فقد كان أداؤها أفضل، حيث أنهت الجلسة دون تغيير.
- في سوق الصرف الأجنبي:
- يرتفع الدولار الأسترالي بنسبة تصل إلى 0.5% مقابل الدولار الأمريكي.
- ويتراجع الفرنك السويسري بنحو 0.2% مقابل معظم العملات الرئيسية.
- السلع:
- لا تزال أسعار سلع الطاقة غير مستقرة، في انتظار بيانات أوضح من صناع القرار في إيران والولايات المتحدة. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 91 دولارًا، بينما بلغ سعر خام برنت 95 دولارًا.
- أما في المعادن الصناعية والثمينة، فتقتصر تحركات الأسعار على حوالي 1%. وتشهد أسعار البلاتين والألومنيوم والزنك ارتفاعًا، بينما يتراجع سعر البلاديوم.
- يسود جو إيجابي معتدل في سوق العملات الرقمية: حيث ارتفعت عملتا إيثيريوم وسولانا بنسبة تقل قليلاً عن 1%. وسجلت عملة بيتكوين خسائر طفيفة، لتستقر عند مستوى أقل بقليل من 74,000 دولار.
