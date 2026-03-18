مخطط اليوم : انخفاض طفيف في EURUSD قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي 🔍

يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا اليوم، بعد ارتفاع حاد من حوالي 1.135 إلى 1.152. قد يكون اليوم حاسمًا بالنسبة لهذا الزوج، حيث ينتظر السوق قرار الاحتياطي الفيدرالي وتوقعاته المحدثة المقرر صدورها الساعة 5 مساءً بتوقيت غرينتش. يفترض السيناريو الأساسي لاجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في مارس عدم تغيير أسعار الفائدة واستمرار نهج الاحتياطي الفيدرالي الحذر والترقب في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

لن يكون القرار بحد ذاته هو العنصر الأساسي في الاجتماع، بل توقعات أسعار الفائدة المحدثة. قد يتحول الرسم البياني النقطي نحو اتجاه أكثر تشددًا، مما سيدعم الدولار الأمريكي ويضغط على زوج اليورو/الدولار الأمريكي نحو الانخفاض. من المرجح أن يُقلص بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تخفيضات أسعار الفائدة التي توقعوها سابقًا.

نتيجة لذلك، فإن التوقعات المتوسطة متوازنة بدقة، مع احتمال انقسام اللجنة بالتساوي تقريبًا. سيناريو لا يرى فيه نصف الأعضاء مجالًا لخفض أسعار الفائدة، بينما يبدأ البعض الآخر في التفكير في رفعها، من شأنه أن يعزز الميزة النسبية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ويدعم قوة الدولار الأمريكي مقابل اليورو.

سيؤدي السيناريو الذي لا يرى فيه نصف الأعضاء مجالًا لخفض أسعار الفائدة، بينما يبدأ البعض الآخر في التفكير في رفعها، إلى تعزيز الميزة النسبية للولايات المتحدة في أسعار الفائدة ودعم قوة الدولار الأمريكي مقابل اليورو. في حال اتسمت السياسة النقدية بتشدد أكبر، إذا ما تحوّل عدد أكبر من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو توقّع رفع أسعار الفائدة، فقد يتفاعل السوق بمزيد من الانخفاض في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، حتى السيناريو الأكثر تيسيرًا نسبيًا - مع مسار سعر فائدة متوقع أعلى قليلًا - سيحد من إمكانية ارتفاع سعر صرف الزوج.

يكمن التحوّل الرئيسي في تأجيل وتقليص حجم تخفيضات أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن التباين في السياسة النقدية بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي قد يظل داعمًا للدولار لفترة أطول.

يستمر ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في دعم حجج الإبقاء على السياسة النقدية التقييدية، مما يحد من نطاق ضعف الدولار بشكل مستمر.

بينما قد تدعم بيانات سوق العمل الأضعف مؤقتًا التوقعات التيسيرية وتخفف بعض الضغط على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، فمن المرجح أن يظل تأثيرها محدودًا دون تحسن واضح في اتجاه التضخم.

ستكون الأسواق حساسة بشكل خاص لما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بمناقشة إمكانية رفع أسعار الفائدة علنًا كخطوة تالية. حتى زيادة طفيفة في عدد الأعضاء الذين يشيرون إلى مثل هذا السيناريو قد تؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

في الأيام الأخيرة، اتجهت أسعار السوق نحو نظرة أقل تيسيرًا، حيث تشير التوقعات الآن إلى خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام وآخر العام المقبل، على الأرجح في النصف الثاني منه. يوفر هذا بالفعل بعض الدعم للدولار، لكن أي تغيير إضافي في الأسعار قد يُعزز هذا التوجه.