ملخص اليوم: مكاسب في وول ستريت، وانخفاض في أسعار النفط من أعلى مستوى محلي 📌

اختتمت الجلسة الأوروبية بمكاسب في مختلف المؤشرات الرئيسية، على الرغم من استمرار تقلبات سوق النفط وحذر البنوك المركزية. ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.6% بعد أن أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.4%، بينما أضاف مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5% عقب قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

تنسجم قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا مع نمط أوسع من الحذر الذي تتبناه البنوك المركزية، في أعقاب تحركات سابقة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان للحفاظ على سياستهما النقدية ثابتة. أما في آسيا، فقد كان الوضع أضعف: إذ انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت مؤشرات شنغهاي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ طفيف في النشاط الصناعي في الصين.

لا يزال سوق النفط يشهد تقلبات حادة، حيث ارتفعت أسعار خام برنت بشكل كبير خلال الليل وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات لفترة طويلة نتيجة للحرب مع إيران. ارتفع عقد برنت لشهر يوليو، وهو الأكثر تداولاً، لفترة وجيزة إلى 114.70 دولارًا للبرميل قبل أن يتراجع نحو 107 دولارات ويستقر عند حوالي 110.03 دولارات، بانخفاض قدره 0.4%. ولا تزال أسعار برنت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، عندما كان سعر النفط يقارب 70 دولارًا للبرميل.

تحافظ وول ستريت على مستويات قريبة من أعلى مستوياتها القياسية، مدعومة بأرباح قوية للشركات على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وعدم اليقين الاقتصادي الكلي. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%، متجاوزًا قليلاً رقمه القياسي المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر داو جونز 732 نقطة، أو 1.5%. أما مؤشر ناسداك المركب، فيرتفع بشكل أكثر اعتدالًا، بنسبة 0.2%، حيث حدّ الضغط على بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى من إمكانية الصعود.

ترتفع أسهم ألفابت بنسبة 7.5% بعد إعلانها عن أرباح فاقت توقعات المحللين بضعف تقريبًا. كما تشهد أسهم كاتربيلر وإيلي ليلي ورويال كاريبيان ارتفاعًا أيضًا بعد نتائج أفضل من المتوقع. في المقابل، انخفض سهم شركة ميتا بلاتفورمز بنسبة 8.9% رغم أرباحها القوية، حيث يركز المستثمرون على زيادة النفقات الرأسمالية المخطط لها والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتراجع سهم مايكروسوفت بنسبة 5.5% بعد رفع توقعاتها للنفقات الرأسمالية، مع أن المحللين يشيرون إلى تحسن أداء قطاع أزور. كما انخفض سهم أمازون بنسبة 1.5% تقريبًا رغم تجاوزه التوقعات، مما يوحي بأن المفاجآت الإيجابية في الأرباح وحدها قد لا تكون كافية للحفاظ على التقييمات المرتفعة.