  
١٩:٥٨ · ٥ أغسطس ٢٠٢٦

صفقة هرمز تقترب

قد يُعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية خلال الأيام القادمة. ووفقًا لآخر التقارير الإعلامية، نقلاً عن مسؤول خليجي رفيع، فإن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول يوم الجمعة متساوية تقريبًا. كما وردت إشارة هامة من طهران، حيث أفادت التقارير بأن إيران وسلطنة عُمان قد اتفقتا بالفعل على المسار الجغرافي عبر المضيق. وهذا يُشير إلى أن المناقشات قد تنتقل من مجرد تصريحات عامة إلى ترتيبات تشغيلية أكثر تحديدًا.

مع ذلك، في هذه المرحلة، لا يُعد هذا اتفاقًا سياسيًا شاملًا بين الولايات المتحدة وإيران. بل يبدو أن التركيز ينصب على ترتيب مؤقت ومحدود يشمل قواعد الملاحة البحرية والتدابير الأمنية في المنطقة. ولا تزال المفاوضات صعبة، إذ تسعى إيران إلى الحفاظ على نفوذها على الشروط التي تُنظم حركة المرور عبر المضيق. ولم يتم تأكيد اتفاق نهائي رسميًا بعد.

وتتفاعل الأسواق بهدوء نسبي مع هذه التطورات. ولا يزال سعر خام برنت دون مستوى 80 دولارًا للبرميل، مما يُشير إلى أن المستثمرين بدأوا يُقيّمون إمكانية خفض التصعيد وتقليل مخاطر انقطاع إمدادات النفط العالمية.

المصدر: xStation5

٥ أغسطس ٢٠٢٦, ١٨:٢٠

الولايات المتحدة: لم تُحقق شركتا AMD وSpaceX أداءً مُبهراً، لكن السوق بشكل عام لا يزال قوياً.
٥ أغسطس ٢٠٢٦, ١٨:٠٤

عاجل: قطاع الخدمات الأمريكي لا يزال قوياً، وضغوط التضخم تتزايد
٥ أغسطس ٢٠٢٦, ١٦:٤٥

الذهب يختبر 4200 دولار أمريكي 🟡
٥ أغسطس ٢٠٢٦, ١٦:٢٠

معدل التوظيف في الولايات المتحدة وفقًا لبيانات ADP أقل من التقديرات! زوج اليورو/الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه 📈
اخبار السلع
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات