ملخص اليوم: وول ستريت والمعادن الثمينة تحاول التعافي 📈 انخفاض سهم مايكروسوفت بنسبة 12%

- تباينت معنويات المستثمرين في أوروبا اليوم. فقد انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 2% وسط موجة بيع حادة لأسهم شركة البرمجيات العملاقة SAP، التي خيبت الآمال بشأن تراكم الطلبات وأثارت مخاوف بشأن الطلب على حلولها. في المقابل، ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة تقل قليلاً عن 0.2%، بينما استقر مؤشر كاك 40 الفرنسي.
- وتسارعت وتيرة البيع في أسواق الأسهم الأمريكية بعد أن أدى انخفاض سهم مايكروسوفت بأكثر من 10% إلى تراجع قطاع البرمجيات بأكمله. وانخفضت أسهم مايكروسوفت الآن بنحو 12% وسط مخاوف من أن الإنفاق الرأسمالي على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أصبح مفرطاً. وحتى الارتفاع الذي تجاوز 10% في أسهم ميتا بلاتفورمز لم يكن كافياً لتغيير معنويات المستثمرين في شركات التكنولوجيا الكبرى، ويترقب المستثمرون الآن إعلان أرباح شركة آبل بعد إغلاق السوق الأمريكية.
- وكان مؤشر يو إس 100 قد انخفض في البداية بنحو 2.2%، ولكنه انخفض حالياً بنحو 1.6%، في محاولة يائسة للاستقرار بعد موجة البيع الحادة. يُظهر مؤشر داو جونز الصناعي (US30) أفضل أداء له، بينما انخفض مؤشر US500، الأقل تركيزًا على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.8%. ومن بين الشركات الكبرى، تتصدر ميتا، وآي بي إم، ولوكهيد مارتن، وكاتربيلر قائمة الرابحين اليوم، حيث حققت جميعها نتائج ربع سنوية إيجابية مفاجئة.
- امتدت موجة بيع الأسهم لتشمل أصولًا أخرى كانت تشهد ارتفاعًا مؤخرًا، بما في ذلك المعادن النفيسة. فقد تراجع الذهب من أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 5600 دولار للأونصة، ويتداول حاليًا عند حوالي 5350 دولارًا للأونصة، بينما انتعشت الفضة من 106 دولارات للأونصة إلى ما يقارب 115 دولارًا للأونصة.
- وارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 3%، لتقترب من 70 دولارًا وسط تزايد مخاطر شنّ الولايات المتحدة ضربة محتملة على إيران. وقد حشدت الولايات المتحدة قوات بحرية كبيرة حول إيران، وحذّر ترامب من أنه إذا لم توقع طهران على اتفاق نووي، فستضطر الولايات المتحدة إلى التدخل.
- في سوق العملات الأجنبية، دافع زوج اليورو/الدولار الأمريكي عن منطقة 1.19 ويتجه ببطء نحو تجاوز مستوى 1.195. وتشهد العملات المشفرة انخفاضاً ملحوظاً بالتزامن مع تراجع قيمة البيتكوين، الذي انخفض بأكثر من 5% ليصل إلى ما يقارب 84,000 دولار أمريكي؛ بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنحو 6%، ليصل إلى حوالي 2,850 دولار أمريكي.
المصدر: xStation5
ملخص اليوم: يوم تاريخي للمعادن النفيسة؛ الفضة تخسر 30%؛ الدولار الأمريكي يرتفع 💡
هل انفجرت فقاعة المعادن الثمينة؟ انخفض سعر الفضة بأكثر من 33% في يوم واحد 🚨
ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل (30/01/2026)
انخفاض كبير في شركات الألعاب 🚨 هل سينهي مشروع جيني العصر التقليدي للألعاب؟ ❓