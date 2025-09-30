ملخص اليوم : وول ستريت تتعثر وسط مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية 🏛️ الذهب يرتفع

- خلال الجلسة الأوروبية، اتسمت المعنويات العامة بالإيجابية، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب. وكان مؤشر IBREX الأفضل أداءً، بارتفاع تجاوز 1.2%، ومؤشر SMI20، الذي حقق مكاسب تقارب 1%. وارتفع مؤشر DAX بنسبة 0.5%، ومؤشر FTSE100 بنسبة 0.6%، بينما تقدم مؤشرا CAC وFTSE MIB بنسبة 0.2% لكل منهما.
- جاءت بيانات الاقتصاد الكلي الأوروبية متباينة. وجاءت قراءة الناتج المحلي الإجمالي البريطاني متفائلة، بينما جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الألماني أعلى بقليل من التوقعات. من ناحية أخرى، جاء التضخم في إيطاليا وفرنسا أقل من التوقعات.
- تجاوزت القيمة السوقية لشركة Nvidia 4.5 تريليون دولار أمريكي بعد جلسة قوية أخرى. ويقترب تقييم الشركة الآن من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. ارتفعت الأسهم اليوم بنسبة تقارب 3%، على الرغم من أن معنويات وول ستريت لا تزال هشة في ظل خطر الإغلاق الحكومي الوشيك، والذي قد يدخل حيز التنفيذ في الساعة 00:01 من صباح الأول من أكتوبر.
- صرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا. وسيعني الإغلاق تأخيرًا في صدور تقارير الاقتصاد الكلي الرئيسية، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. وتقدر منصة كالشي للتنبؤات احتمال الإغلاق بأكثر من 80%. كما جاءت البيانات الأمريكية متباينة اليوم، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الفيدرالي في شيكاغو إلى 40.6 نقطة، وهو مؤشر "ركودي"، مقابل 43.3 نقطة متوقعة، و41.5 نقطة سابقة، وأفضل بقليل من المتوقع لتقارير الإسكان. أظهرت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الرئيسية ما يلي:
- مؤشر JOLTS لفرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة (أغسطس): 7.227 مليون (المتوقع: 7.2 مليون؛ السابق: 7.181 مليون)
- مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي: 94.2 (المتوقع: 96؛ السابق: 97.4؛ المُعدَّل إلى 94.2)
وفقًا لمجلس المؤتمرات، ارتفع متوسط توقعات التضخم على مدى 12 شهرًا في أغسطس، مرتفعًا من 5.7% في يوليو إلى 6.2%، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع. ولا تزال التوقعات أقل من ذروتها في أبريل البالغة 7%.
- بالنظر إلى الأسهم الأمريكية، ارتفعت أسهم CoreWeave بأكثر من 10% بعد تقارير عن عزمها توفير قوة حوسبة لمنصات Meta. في الوقت نفسه، انخفضت أسهم Spotify السويدية بأكثر من 6% في ناسداك بعد أن سلّطت مذكرة محلل من جي بي مورغان الضوء على المخاطر المرتبطة برحيل الرئيس التنفيذي للشركة دانيال إيك، الذي تولى منصبه منذ فترة طويلة، والذي استقال اليوم بعد 20 عامًا.
- دعمت السياسة المتشددة لبنك اليابان والمخاوف بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.5%. في غضون ذلك، ارتفع الدولار الأسترالي عقب تصريحات متشددة من محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، بولوك.
- أدى احتمال حدوث أزمة سياسية أمريكية إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن. ارتفع الذهب بنسبة 0.3% أخرى، ومن المتوقع أن يختتم شهر سبتمبر على مكاسب شهرية تقارب 10%. في المقابل، شهد البلاتين جني أرباح، حيث انخفضت أسعاره بأكثر من 0.3%.
- انخفضت العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 3.5%، مسجلةً أدنى مستوى لها في 10 أشهر، تحت ضغط توقعات الحصاد المتفائلة في غرب إفريقيا قبل الموسم الجديد في ساحل العاج. وانخفضت العقود الآجلة للقمح بأكثر من 2.5% بعد أن أشار تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع المخزونات.
- أصدرت أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانًا اليوم، نفت فيه تقرير رويترز، الذي زعم أن أوبك وحلفاءها يخططون لزيادة إنتاج النفط الخام في نوفمبر بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في اجتماع يوم الأحد. عوض النفط خسائره الفادحة بعد البيان.
- كان الشعور السائد تجاه العملات المشفرة سلبيًا بشكل خاص اليوم. وباستثناءات قليلة، سجلت معظم الأصول الرقمية خسائر. وكانت العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الصغيرة هي الأكثر تضررًا، بينما انخفض بيتكوين بنسبة 0.8% وانخفض إيثريوم بأكثر من 3%.