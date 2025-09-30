ملخص اليوم : وول ستريت تتعثر وسط مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية 🏛️ الذهب يرتفع

تريليون دولار أمريكي بعد جلسة قوية أخرى. ويقترب تقييم الشركة الآن من حجم الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. ارتفعت الأسهم اليوم بنسبة تقارب 3%، على الرغم من أن معنويات وول ستريت لا تزال هشة في ظل خطر الإغلاق الحكومي الوشيك، والذي قد يدخل حيز التنفيذ في الساعة 00:01 من صباح الأول من أكتوبر.

صرح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا. وسيعني الإغلاق تأخيرًا في صدور تقارير الاقتصاد الكلي الرئيسية، بما في ذلك بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. وتقدر منصة كالشي للتنبؤات احتمال الإغلاق بأكثر من 80%. كما جاءت البيانات الأمريكية متباينة اليوم، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الفيدرالي في شيكاغو إلى 40.6 نقطة، وهو مؤشر "ركودي"، مقابل 43.3 نقطة متوقعة، و41.5 نقطة سابقة، وأفضل بقليل من المتوقع لتقارير الإسكان. أظهرت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية الرئيسية ما يلي: