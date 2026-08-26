ملخص اليوم: وول ستريت تترقب بقلق: ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي وتقرير إنفيديا في ظل تهديدات بوتين

سوق الأسهم 📈

يترقب مستثمرو وول ستريت بحذر شديد التقرير المالي لشركة التكنولوجيا العملاقة إنفيديا، والذي يُعتبر على نطاق واسع اختبارًا حاسمًا لاستمرار ازدهار سوق الذكاء الاصطناعي.

توقعات السوق مرتفعة للغاية، لذا حتى النتائج القوية التي تتجاوز التوقعات قد تُعتبر مخيبة للآمال إذا لم تُقدم الشركة توقعات استثنائية للأرباع القادمة. سيُحدد هذا التقرير ما إذا كان قطاع أشباه الموصلات سيشهد مزيدًا من النمو أم أنه سيواجه تصحيحًا حادًا في السوق.

تتجاوز توقعات إيرادات إنفيديا 92 مليار دولار بقليل للربع الماضي، ولكن بالنظر إلى حجم المفاجآت الأخيرة، فإن أي رقم أقل من 97 مليار دولار قد يُنظر إليه سلبًا من قِبل المستثمرين.

وافقت شركة ميتا على دفع مبلغ ضخم قدره 16.68 مليار دولار كجزء من تسوية قضائية، وهو ما استقبله المستثمرون بهدوء كبير، إذ لم يروا فيه تهديدًا خطيرًا للاستقرار المالي للشركة. أنهت المؤشرات الرئيسية في أوروبا جلسة التداول على مكاسب طفيفة في الغالب، حيث تصدر مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي قائمة الرابحين، بينما كان مؤشر فوتسي 100 البريطاني الوحيد الذي سجل انخفاضًا. وأظهر المستثمرون في القارة العجوز ضبطًا كبيرًا للنفس قبل نشر البيانات الاقتصادية الكلية الرئيسية من الولايات المتحدة الأمريكية ونتائج شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في المساء. إلا أن العقود الآجلة بدأت لاحقًا في فقدان قيمتها بسبب ارتفاع أسعار النفط وتهديدات بوتين.

وأثبتت سلسلة متاجر الملابس "أبركرومبي" من خلال نتائجها الأخيرة استمرار نمو أعمالها الديناميكي، مما دعم تقييم أسهم الشركة. وقد ساهمت المعلومات المتعلقة باسترداد الرسوم الجمركية الضخمة في رفع سعر السهم بنسبة تصل إلى 30%.

في غضون ذلك، أبرمت شركة "أنثروبيك" اتفاقية ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية بقيمة 45 مليار دولار مع منصة "إن سكيل"، والتي ستستثمر مبالغ طائلة في تطوير مركز بيانات في ولاية فرجينيا الغربية. من جهة أخرى، تحاول شركات تصنيع الرقائق الصينية منافسة عملاقي الصناعة سامسونج وإس كيه هاينكس، لكن الطريق لا يزال طويلًا أمامها للحاق بهما.