ملخص اليوم: ارتفاع وول ستريت والمعادن؛ أداء ضعيف للغاز الطبيعي 💡

نقترب ببطء من نهاية الجلسة الأولى لهذا الأسبوع في الأسواق المالية.

شهدت المعنويات تحسناً ملحوظاً في نهاية اليوم في أوروبا وخلال المرحلة الثانية من جلسة وول ستريت. ارتفع مؤشر US100 بنسبة تقارب 1%، بينما ارتفع مؤشرا US500 و US2000 بنسبة 0.7% و0.8% على التوالي. وتعود مكاسب اليوم بشكل رئيسي إلى شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد ارتفعت أسهم شركات مثل أوراكل وبالانتير وأبلوفين بنسب تتراوح بين 5% و15%. وفي الوقت نفسه، ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 3% وبرودكوم بنسبة 4%.

تتعرض أسهم شركة Hims & Hers (HIMS) لضغوط شديدة اليوم نتيجةً لتأثير تحقيق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بشأن الأدوية المركبة من نوع GLP-1 ، ودعوى شركة Novo Nordisk المتعلقة ببراءة اختراع دواء Wegovy الفموي. في المقابل، تشهد أسهم Novo Nordisk انتعاشًا مدفوعًا بالقيود المتوقعة على الأدوية المركبة من نوع GLP-1 ، ودعوى Novo Nordisk المتعلقة ببراءة اختراع دواء Wegovy الفموي. كما تشهد أسهم Novo Nordisk انتعاشًا مدفوعًا بانخفاض المنافسة المتوقعة من المستحضرات الأرخص سعرًا، وإعلان الشركة عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 15 مليار كرونة دانمركية.

في المقابل، ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.7%، ليحافظ على مستوياته القياسية التاريخية. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.15%، بينما عوض مؤشر يو كيه 100 البريطاني خسائره المبكرة وارتفع بنسبة 0.15%.

شهدت أسهم شركة إس تي ميكروإلكترونيكس ( STM ) ارتفاعًا بأكثر من 8% خلال جلسة التداول اليوم، وذلك عقب الإعلان عن توسيع شراكتها مع أمازون ويب سيرفيسز ( AWS ) بشكل ملحوظ. ويضع هذا الاتفاق الجديد شركة STM في موقع المورد الاستراتيجي لأشباه الموصلات لبنية AWS السحابية ومراكز البيانات، بما في ذلك وحدات التحكم الدقيقة والدوائر التناظرية وأدوات دعم تصميم الرقائق.

يبقى الحدث الأبرز في السوق البولندية اليوم هو الأخبار المتعلقة بشركة إنبوست. فعلى الرغم من أن الشركة غير مدرجة في بورصة بولندا، إلا أن أخبارها تثير اهتمامًا واسعًا بين المستثمرين المحليين. وقد أعلنت إنبوست عن عرض شراء مُخطط له، يسعى بموجبه تحالف دولي من المستثمرين إلى الاستحواذ على جميع أسهمها بسعر 15.60 يورو للسهم الواحد. ويتألف هذا التحالف من شركات أدڤنت إنترناشونال، وفيديكس، وإيه آند آر إنفستمنتس، ومجموعة بي بي إف. يُعدّ سعر الاكتتاب العام الأولي أقل من سعر الاكتتاب العام الذي طُرح قبل بضع سنوات، وهو ما تُعزيه إدارة الشركة إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على ظروف السوق منذ طرحها للاكتتاب. وتستقطب هذه المعلومات اهتمام المستثمرين لأنها تتعلق بإحدى أبرز الشركات البولندية العاملة في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، كما أنها تُظهر في الوقت نفسه كيف تغيرت بيئة نمو الشركات في أوروبا.

وقد تصدّرت ما يُسمى بـ"صفقة تاكايتشي" المشهد مجدداً بعد الفوز الساحق لائتلاف رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي في انتخابات مجلس النواب. فقد حصد الحزب الليبرالي الديمقراطي 316 مقعداً من أصل 465، وبالإضافة إلى 36 مقعداً فاز بها حزب إيشين، حقق الائتلاف أغلبية الثلثين (أكثر من 310 مقاعد). وتُزيل هذه النتيجة عقبات تشريعية رئيسية، وتُعزز التوقعات بتوسع مالي، بما في ذلك الاقتراح بتعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بنسبة 8% لمدة عامين، وهو ما تعتبره الأسواق داعماً للنمو الاقتصادي، ولكنه يُمثل أيضاً تحدياً لاستقرار المالية العامة في اليابان.

تواصل المعادن النفيسة تحقيق مكاسب قوية اليوم. ارتفع سعر الفضة بنسبة تقارب 7% عن إغلاق يوم الجمعة، وارتفع سعر الذهب بنسبة 2.1%. وقد عاد كلا المعدنين إلى ما فوق متوسطهما المتحرك الأسي لـ 50 يومًا.

يشهد الدولار الأمريكي أداءً ضعيفًا للغاية في سوق الفوركس. الفارق بينه وبين العملات الأخرى كبير جدًا، على الرغم من ضعف الجنيه الإسترليني أيضًا. في المقابل، نشهد أكبر ارتفاع في الفرنك السويسري والدولار الأسترالي.