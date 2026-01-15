ملخص اليوم: ارتفاع وول ستريت، وانخفاض أسعار النفط 🗽 هل يؤثر ارتفاع الدولار على البيتكوين؟

- تشهد مؤشرات الأسهم ارتفاعًا، حيث برزت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بارتفاع يزيد عن 1% مقتربةً من مستوى 26,000 نقطة، مدفوعةً بالتقدم القوي في قطاع أشباه الموصلات. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنسبة 0.7%.
- وقد عززت النتائج القوية لشركة TSMC التايوانية، التي حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 35% على أساس سنوي، تفاؤل المستثمرين. وارتفعت أسهم شركة KLA Corp بنسبة تقارب 9% بعد تصريحات إيجابية من ويلز فارجو ومورجان ستانلي بشأن الطلب على رقائق الذاكرة.
- انخفضت أسعار النفط بنسبة تقارب 3% اليوم بعد أن أفادت التقارير بأن دونالد ترامب ألغى ضربةً على إيران في اللحظة الأخيرة، وألمح إلى أن الولايات المتحدة قد تتراجع عن شن هجوم. وانخفض خام برنت (OIL) بنسبة تقارب 3%، ولا يزال دون 64 دولارًا للبرميل، متراجعًا بذلك عن جزء من الانتعاش الذي حققه سابقًا.
- تشهد العقود الآجلة للغاز الطبيعي في مركز هنري هاب الأمريكي انتعاشًا بعد ردة فعل هبوطية أولية عقب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أظهرت انخفاض المخزونات بمقدار 71 مليار قدم مكعب، مقابل توقعات بانخفاض قدره 91 مليار قدم مكعب، وذلك بعد انخفاض أكبر بلغ 119 مليار قدم مكعب في التقرير السابق.
- انخفض سعر البيتكوين بنسبة تقارب 1% اليوم، متراجعًا إلى ما دون 96 ألف دولار أمريكي، على الرغم من المكاسب القوية التي حققها في وول ستريت. وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين من بلاك روك وفيديليتي تدفقات صافية بلغت حوالي 770 مليون دولار أمريكي أمس، بينما جذبت صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم تدفقات صافية بلغت 175 مليون دولار أمريكي. وتشير بيانات البلوك تشين إلى تحسن الطلب الفوري وانخفاض عمليات البيع من قبل المستثمرين على المدى الطويل، على الرغم من أن أسواق الخيارات لا تزال حذرة نسبيًا.
- ووفقًا للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، من المتوقع أن يتخذ ترامب قرارًا بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل في الأسابيع القادمة، ويرغب في خفض تكاليف خدمة ديون بطاقات الائتمان التي تقدمها الشركات الأمريكية.
