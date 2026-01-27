ملخص اليوم: ارتفاع وول ستريت وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا 🗽 ارتفاع أسعار النفط

- يسود التفاؤل في وول ستريت اليوم مع ترقب الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا والمؤتمر الصحفي لرئيسه جيروم باول. وتقود أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى وأشباه الموصلات المكاسب. ويظهر ضعف في قطاع البرمجيات، حيث انخفض سهم أوراكل بنحو 4%، وفي قطاع التأمين، حيث شهد سهم شركة يونايتد هيلث جروب الرائدة انخفاضًا بنحو 20%.
- ووفقًا لبيانات فاكت سيت حتى الآن (حتى 23 يناير، مع إعلان 13% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها)، فقد تجاوزت 75% من الشركات توقعات صافي الدخل، وتجاوزت نحو 70% منها توقعات الإيرادات. ويبلغ نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على أساس سنوي حاليًا حوالي 8%، ولكن من المرجح أن يرتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ بعد إعلان شركات التكنولوجيا الكبرى عن نتائجها، ليصل إلى نحو 15% على أساس سنوي.
- ولا يزال التفاؤل يسود أسواق المعادن النفيسة. ويحافظ الذهب على استقراره قرب 5090 دولارًا للأونصة، وقد استعاد عافيته سريعًا بعد تراجعه أمس. تراجع سعر الفضة إلى حوالي 107 دولارات للأونصة، بينما نشر محللو سيتي تقريرًا يتوقعون فيه ارتفاع سعر المعدن إلى 150 دولارًا للأونصة.
- يرتفع سعر النفط نحو 65 دولارًا للبرميل، مسجلًا مستويات لم يشهدها منذ منتصف يناير. لا يزال السوق يراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وبعد انتهاء جلسة التداول الأمريكية، سيركز المستثمرون على بيانات مخزونات معهد البترول الأمريكي (API). يحاول الغاز الطبيعي الارتفاع مجددًا بعد فترة الركود؛ وتشير توقعات الأرصاد الجوية الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة في أوائل فبراير.
- في تصريح مقتضب اليوم، أشار دونالد ترامب إلى النتائج الإيجابية للمحادثات الثلاثية التي تضم أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، مُلمحًا إلى أن المفاوضات قد تقترب من تحقيق أول اختراق هام. وقد أشارت تقارير إعلامية حديثة إلى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لتقديم ضمانات أمنية موسعة لأوكرانيا مقابل موافقة كييف على التنازل عن منطقة دونباس لروسيا.
المصدر: xStation5
