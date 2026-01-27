ملخص اليوم: ارتفاع وول ستريت وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي غدًا 🗽 ارتفاع أسعار النفط

يرتفع سعر النفط نحو 65 دولارًا للبرميل، مسجلًا مستويات لم يشهدها منذ منتصف يناير. لا يزال السوق يراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وبعد انتهاء جلسة التداول الأمريكية، سيركز المستثمرون على بيانات مخزونات معهد البترول الأمريكي

يحاول الغاز الطبيعي الارتفاع مجددًا بعد فترة الركود؛ وتشير توقعات الأرصاد الجوية الصادرة عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي

إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة في أوائل فبراير