ملخص اليوم: تفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسهم إنفيديا، والجولة الثانية من المحادثات الأمريكية الإيرانية تدفع التفاؤل في وول ستريت

تشهد المؤشرات الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة مدعومةً بأسهم شركات أشباه الموصلات والجولة الثانية المرتقبة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في باكستان، حيث يتوجه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف للتفاوض على اتفاق السلام. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.85%، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، مسجلاً بذلك أرقامًا قياسية تاريخية جديدة. كما ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة تقارب 5% اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وبلغت قيمتها السوقية 5 مليارات دولار.

يشهد الدولار الأمريكي انخفاضًا، بينما ترتفع أسعار المعادن النفيسة بشكل طفيف، مع بروز الفضة التي ارتفعت بأكثر من 1.5%. أما الذهب، فيرتفع بنحو 0.6%. وعلى الرغم من التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، لم يتمكن البيتكوين من الوصول إلى مستويات قياسية جديدة، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا، ليستقر عند حوالي 77.5 ألف دولار.

أوقفت المدعية العامة الأمريكية جانين بيرو، يوم الجمعة، التحقيق الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما مهد الطريق للموافقة على تعيين خليفته وسط مخاوف بشأن هجمات الرئيس دونالد ترامب على استقلالية البنك المركزي.

جاءت نتائج استطلاع جامعة ميشيغان النهائي لثقة المستهلك أقوى من المتوقع، بينما أظهرت توقعات التضخم إشارات متباينة.

مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان (النهائي): 49.8 (أعلى من التوقعات البالغة 48.5 والتوقعات السابقة البالغة 47.6)

مؤشر توقعات المستهلك (النهائي): 48.1 (أعلى من التوقعات البالغة 47.7 والتوقعات السابقة البالغة 46.1)

مؤشر الأوضاع الراهنة (النهائي): 52.5 (أعلى من التوقعات البالغة 51.0 والتوقعات السابقة البالغة 50.1)

توقعات التضخم لخمس سنوات (النهائي): 3.5% (أعلى من التوقعات البالغة 3.4% والتوقعات السابقة البالغة 3.4%)

توقعات التضخم لسنة واحدة (النهائي): 4.7% (أقل من التوقعات البالغة 4.8% والتوقعات السابقة البالغة 4.8%)

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، ليفيت، بأن البعثة المعنية بإيران قد دخلت مرحلة دبلوماسية. وتشير التقارير إلى أن إيران هي من بادرت بالاتصال وطلبت عقد اجتماع مباشر. ومن المقرر أن يسافر ويتكوف وكوشنر إلى باكستان صباح السبت لمواصلة المناقشات حول إيران.

بحسب مصادر قناة العربية، تتواصل المحادثات بشأن وضع مضيق هرمز واليورانيوم المخصب، حيث يتبادل الجانبان الرسائل حول هذه القضايا. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن من المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الباكستاني شريف مع ويتكوف وكوشنر لمواصلة المفاوضات.

يشهد سوق الأسهم الأوروبية إقبالاً متزايداً من المستثمرين على شراء أسهم شركات أشباه الموصلات يوم الجمعة، مما رفع أسهم شركات مثل AMD، وإنتل، وكوالكوم، وTSMC، وKLA Corp، وغيرها. كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً قوياً، حيث ارتفعت أسهم ألفابت بأكثر من 1%، بينما ارتفعت أسهم ميتا وأمازون بنسبة 2.7% و3.2% على التوالي. في المقابل، انخفضت أسهم شركة Avis Budget بنسبة 8% تقريباً اليوم، لتستمر موجة البيع التي بلغت 70% خلال الأيام الماضية. وشهدت جلسة سوق الأسهم الأوروبية أداءً أضعف بكثير، حيث خسر مؤشرا CAC40 وFTSE ما يقارب 0.8%، وانخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.1% على الرغم من ارتفاع أسهم SAP بنسبة 6%.

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5