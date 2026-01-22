ملخص اليوم: تفاؤل في وول ستريت، والمعادن الثمينة عند أعلى مستوياتها تاريخياً 📈 البيتكوين تحت الضغط

بعد جلسة قوية في أسواق الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر داكس بأكثر من 1.2%، ارتفعت مؤشرات وول ستريت اليوم أيضاً. وصعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة تقارب 1%، مدعوماً بارتفاع أسهم شركة ميتا بلاتفورمز بنسبة 4.5% بعد أن أكدت جيفريز توصيتها بالشراء. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 0.8%.

لم تُسفر البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية عن مفاجآت كبيرة. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) 4.4% مقابل 4.3% متوقعة، بينما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية من 198 ألفاً إلى 200 ألف، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 208 آلاف. وجاء معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقاً مع التوقعات عند 2.8% على أساس سنوي، كما كانت بيانات الإنفاق والدخل الشخصي متوافقة بشكل عام مع التوقعات.

وتشهد المعادن النفيسة جلسة قوية أخرى، وسرعان ما عادت إلى مكاسبها بعد انخفاضها أمس. ارتفع سعر الذهب بنحو 1.5% متجاوزًا 4900 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة بأكثر من 3% متجاوزًا 95 دولارًا للأونصة، مسجلًا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق.

يقول مديرو صناديق التقاعد في شمال أوروبا إن علاوة المخاطرة لحيازة الأصول الأمريكية قد ارتفعت بسبب الديون والمخاوف الجيوسياسية، وهم يعتزمون توخي الحذر. وقد حذر ترامب من رد فعل مالي كبير إذا بدأت أوروبا ببيع الأصول الأمريكية، مثل سندات الخزانة.

توقفت أسعار الغاز الطبيعي مؤقتًا بعد ارتفاعها الأخير، على الرغم من سحب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ( EIA ) كميات أكبر من المتوقع من مخزوناتها. وتراجعت أسعار النفط بعد أن أظهر تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة كبيرة في مخزونات البنزين والنفط الخام، ويبلغ سعره حاليًا حوالي 64 دولارًا للبرميل.

وقالت رئيسة وزراء غرينلاند إن بلادها لم تتلقَّ بعد أي تفاصيل عن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، ووصفت لهجة البيت الأبيض بأنها "غير مقبولة"، مضيفةً أن الدنمارك وغرينلاند لا تزالان منفتحتين على المناقشات بشأن الدفاع. كما صرحت كايا كالاس بأنها لا تزال تجهل تفاصيل أي اتفاق يشمل غرينلاند. صرح ترامب بأنه لن يدفع لأحد مقابل غرينلاند.

لم يُسفر اجتماع زيلينسكي وترامب عن أي تقدم يُذكر، رغم وصفه من كلا الجانبين بالإيجابي. وأفادت التقارير أن أوكرانيا وضعت اللمسات الأخيرة على نص اتفاقية مع الأمريكيين قبل زيارة جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو؛ حيث يتوجه الدبلوماسيان إلى الكرملين لإجراء محادثات لمدة يومين. وفي دافوس، قال زيلينسكي إن أوروبا لا تُشارك بقوة كافية في جهود السلام وتفتقر إلى الحسم، مُؤكداً أن القارة بحاجة إلى أوكرانيا قوية، وحثّ القادة على اتخاذ "قرارات جريئة". وقال المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، إن القضية الأوكرانية شهدت تقدماً كبيراً وتقترب من نهايتها.