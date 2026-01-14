ملخص اليوم: تراجع العقود الآجلة الأمريكية وسط توترات جيوسياسية وموجة تضخمية

تراجع الأسهم: انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال جلسة اليوم، متأثرة بتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتضاؤل ​​احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

توترات جيوسياسية: تتزايد التكهنات بشأن تدخل أمريكي محتمل في إيران خلال الأيام القادمة؛ وتشير التقارير إلى أن بعض الوحدات الأمريكية في قطر تلقت أوامر بإخلاء قواعدها.

ارتفاع أسعار المعادن النفيسة: وسط الإقبال على الملاذات الآمنة، تجاوز سعر الذهب حاجز 4600 دولار للأونصة، بينما يتداول سعر الفضة فوق 90 ​​دولارًا للأونصة. وعلى الرغم من الشائعات حول محدودية العرض الفعلي، لا تزال مخزونات الفضة في بورصة كومكس قريبة من مستويات قياسية.

أداء المؤشرات: انخفض مؤشر US500 بأكثر من 1%، بينما تراجع مؤشر US100 الذي يضم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.6%.

خيبات أمل القطاع المصرفي: على الرغم من إعلان معظم البنوك الكبرى عن أرباح فاقت التوقعات أو أظهرت زخمًا إيجابيًا، تراجعت أسهم البنوك. انخفض سهم بنك أوف أمريكا بأكثر من 5%، وتراجع سهم سيتي غروب بأكثر من 4%، بينما شهدت أسهم ويلز فارجو وجيه بي مورغان خسائر أقل حدة. ومن المقرر أن تُعلن غولدمان ساكس نتائجها غدًا.

الطاقة وحالة النفور من المخاطرة: لم يُسهم تزايد القلق بشأن احتمال نشوب صراع بين الولايات المتحدة وإيران في دعم أسعار النفط فحسب، بل أدى أيضًا إلى تراجع واسع النطاق عن الأسهم الأمريكية.

الضغوط التضخمية: جاءت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ( PPI ) مفاجئة، حيث بلغ المعدل السنوي الرئيسي 3%، بينما بلغ المعدل الشهري 0.1%. والأكثر إثارة للقلق، هو ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى 3.0% على أساس سنوي، مُحبطًا التوقعات بانخفاضه إلى 2.7%، وذلك بعد ارتفاع حاد بنسبة 0.3% شهريًا.

استمرارية الاستهلاك: تجاوزت مبيعات التجزئة في نوفمبر التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% مقابل النسبة المتوقعة البالغة 0.4%. وبينما انخفض معدل النمو السنوي من 3.47% إلى 3.3%، تُعزز هذه البيانات فكرة المرونة الاقتصادية.

الاستهلاك القوي: خطاب العملات والبنوك المركزية: أُجهضت محاولات اليورو مقابل الدولار الأمريكي للتعافي بفعل البيانات الأمريكية القوية والتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بوستيك وكاشكاري، اللذين أشارا إلى أن خفض أسعار الفائدة الوشيك غير مرجح.

غموض قضائي: أجلت المحكمة العليا مرة أخرى حكمها بشأن قانونية تعريفات دونالد ترامب الجمركية. ومع عدم تحديد موعد للنشر، يبقى السوق في حالة ترقب شديد لإعلان يصدر حوالي الساعة الرابعة مساءً (بتوقيت وسط أوروبا) يوميًا.

آفاق الاكتتاب العام الأولي في مجال الذكاء الاصطناعي: تشير التقارير إلى أن عملاقي الذكاء الاصطناعي أنثروبيك وأوبن إيه آي يحذون حذو سبيس إكس باتخاذ خطوات تمهيدية نحو الاكتتاب العام الأولي.

تخفيضات في قطاع الطاقة: انخفضت أسهم بي بي بعد أنباء عن احتمال انخفاض قيمة أصولها بمقدار 5 مليارات جنيه إسترليني في الربع الرابع، ويرتبط ذلك بشكل كبير بأعمالها في مجال تحول الطاقة.

استراتيجية الاندماج والاستحواذ في قطاع الأدوية: بعد خسارتها في مزايدة ميتسيرا، أشارت نوفو نورديسك إلى استعدادها لمتابعة عمليات استحواذ واسعة النطاق في مجال علاج السمنة.