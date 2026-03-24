ملخص اليوم: تصريحات ترامب تمنح وول ستريت بعض الأمل 🗽 سعر النفط يحوم حول 100 دولار

بدأ معنويات المستثمرين في وول ستريت بالاستقرار تدريجياً بعد تصريحات دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض مع "الجهات المناسبة في إيران" وأن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق. كما صرّح بأن الولايات المتحدة انتصرت في الحرب، التي يأمل أن تكون قد شارفت على نهايتها. وأضاف ترامب أن مجموعة مختلفة تتولى السلطة الآن في إيران، ما يوحي بتحقيق الهدف الرئيسي من الصراع. وأشار أيضاً إلى أن إيران اتخذت خطوة إيجابية أمس بشأن مضيق هرمز، دون أن يوضح المقصود. ووفقاً لمصادر، قد تُعقد مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في وقت مبكر من يوم الخميس المقبل.

يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل مستقر، بعد أن تمكن من تعويض خسائر الجلسة السابقة، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 بشكل طفيف، بأكثر من 0.4%. ويتفوق قطاع أشباه الموصلات بشكل واضح في سوق الأسهم الأمريكية اليوم، مع استمرار المكاسب أيضاً في شركات النفط والغاز، حيث ترتفع أسهم شركتي شيفرون وإكسون موبيل. شركة شينير، وهي شركة أمريكية مُصدِّرة للغاز الطبيعي المسال، تشهد ارتفاعًا أيضًا، حيث زاد سهمها بأكثر من 50% عن أدنى مستوياته في ديسمبر.

وترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساسية لتصل إلى حوالي 4.4%، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن. وتُمارس العوائد المرتفعة ضغطًا على المعادن النفيسة، حيث يحاول الذهب الاستقرار بعد موجة بيع حديثة، ولكنه لا يزال يُتداول دون 4400 دولار للأونصة.

كما يتعرض قطاع العملات الرقمية لضغوط. فعلى الرغم من تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة ( ETFs ) وزيادة الطلب الفوري، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 70 ألف دولار. ويتوقع محللو بيرنشتاين ارتفاعًا محتملاً إلى 150 ألف دولار بحلول نهاية عام 2026، مدفوعًا بزيادة الطلب من المستثمرين المؤسسيين والشركات.

يشهد قطاع أشباه الموصلات والإلكترونيات والمصارف والنفط والغاز تحسناً في المعنويات اليوم. في المقابل، يعاني قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضعف الأداء، حيث انخفضت أسهم كل من ألفابت (GOOGL.US) ومايكروسوفت (MSFT.US) بنسبة 3%.

