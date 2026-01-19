ملخص اليوم: يسود الخوف، لكن ليس الذعر بعد. لقد هزّ ترامب الأسواق مجدداً.

- لا تُجرى عمليات تداول في الأسواق الأمريكية اليوم بسبب عطلة رسمية، لكن لا يزال بالإمكان تتبع تحركات رؤوس الأموال في سوق العقود الآجلة، وهناك الكثير مما يستدعي المتابعة. صعّد ترامب من لهجته تجاه أوروبا وغرينلاند، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على المنتجات القادمة من الدول الأوروبية التي قررت إرسال قوات إلى الجزيرة. سُجّلت أكبر الخسائر على مؤشر US100، حيث تجاوزت 1%. بينما حافظ مؤشرا US500 وUS2000 على استقرارهما عند حوالي 1%. أما مؤشر US30، فقد كان أداؤه أفضل، حيث اقتصرت خسائره على 0.8%.
- مع ذلك، لم تنتهِ ردة الفعل على تصريحات الرئيس الأمريكي عند هذا الحد. يقترب "الموعد النهائي" لخفض أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان الذي يتوقعه دونالد ترامب، والذي لا ترغب شركات التشغيل والبنوك في الامتثال له. وتتعرض أسهم البنوك التجارية وغيرها من مؤسسات الإقراض والدفع لضغوط.
- اختُتمت الجلسة بخسائر كبيرة في أوروبا، حيث استوعبت السوق سيناريوهات محتملة للمواجهة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة. وسُجّلت أكبر الخسائر لدى شركات تصنيع السيارات، كما تكبّدت بعض شركات التكنولوجيا الأوروبية خسائر أيضًا. يُلاحظ النمو بشكل رئيسي في شركات الدفاع. أما أكبر الخسائر فتُسجل في مؤشر كاك 40، حيث انخفضت العقود بنسبة تصل إلى 1.9%. كما يُعاني مؤشر AEX الهولندي من أداء ضعيف. وانخفضت العقود على مؤشري داكس وفوتسي ميا بنسبة تقل عن 1.5%. أما إسبانيا وبولندا فتُحققان أداءً جيدًا نسبيًا، حيث انخفضت العقود على المؤشرات الرئيسية بنسبة 0.4% و0.2% فقط اليوم.
- يتعرض سوق الأسهم الفرنسي لضغوط ليس فقط من الخارج، بل أيضًا من الداخل. وقد تم استخدام آلية "الطوارئ" في الدستور للموافقة المؤقتة على الميزانية، مما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين.
- يتفاعل اليورو مع التوترات بارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفع مقابل الدولار بأكثر من 0.5%. كما لوحظت ارتفاعات في الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني.
- يُتيح النزاع بين الولايات المتحدة وأوروبا للمعادن النفيسة مواصلة مكاسبها. فقد ارتفعت الفضة بأكثر من 5% لتعود إلى مستوى 94 دولارًا. وارتفع الذهب بنسبة 2% ليقترب من 4700 دولار.
- استقر سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط عند مستوى 59 دولارًا تقريبًا. وشهدت عقود الغاز الطبيعي ارتفاعًا حادًا في الأسعار، حيث زادت بنسبة تصل إلى 16%، ووصلت الزيادة في بعض المناطق إلى 20%. ويعود هذا الارتفاع إلى انخفاض الإنتاج، وتراجع المخزونات، وموجات الصقيع المفاجئة التي غيّرت وضع السوق بشكل جذري وسريع.
- تؤثر حالة عدم اليقين والتقلبات على سوق العملات الرقمية بشكل مضاعف، حيث يُلاحظ بيع واسع النطاق. وانخفض سعر البيتكوين بأكثر من 2.5%، ليصل إلى 92,800 دولار. أما الإيثيريوم، فكان أداؤه أسوأ، حيث انخفض بأكثر من 4% ليصل إلى 3200 دولار.
