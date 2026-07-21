ملخص اليوم: ازدهار صناعة أشباه الموصلات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية

يدعم التوتر المستمر، والمتزايد في بعض المناطق، في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحصار الذي فرضه الحوثيون على البحر الأحمر، أسعار المواد الهيدروكربونية. وارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 91 دولارًا أمريكيًا.

يدعم التوتر المستمر، والمتزايد في بعض المناطق، في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحصار الذي فرضه الحوثيون على البحر الأحمر، أسعار المواد الهيدروكربونية. وارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 91 دولارًا أمريكيًا.

يدعم التوتر المستمر، والمتزايد في بعض المناطق، في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحصار الذي فرضه الحوثيون على البحر الأحمر، أسعار المواد الهيدروكربونية. وارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 91 دولارًا أمريكيًا.

يدعم التوتر المستمر، والمتزايد في بعض المناطق، في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحصار الذي فرضه الحوثيون على البحر الأحمر، أسعار المواد الهيدروكربونية. وارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 91 دولارًا أمريكيًا.

يدعم التوتر المستمر، والمتزايد في بعض المناطق، في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحصار الذي فرضه الحوثيون على البحر الأحمر، أسعار المواد الهيدروكربونية. وارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 91 دولارًا أمريكيًا.

يدعم التوتر المستمر، والمتزايد في بعض المناطق، في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحصار الذي فرضه الحوثيون على البحر الأحمر، أسعار المواد الهيدروكربونية. وارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 91 دولارًا أمريكيًا.