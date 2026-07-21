ملخص اليوم: ازدهار صناعة أشباه الموصلات في ظل الاضطرابات الجيوسياسية

الولايات المتحدة الأمريكية
- أنهى سوق الأسهم الأمريكي جلسة الثلاثاء بمكاسب قوية. وكان مؤشر US100 هو الأفضل أداءً بين العقود الآجلة للمؤشرات، حيث ارتفع بنسبة تقارب 2%، يليه مؤشر راسل 2000 الآجل، الذي ارتفع بأكثر من 1%.
- ولا يزال الشرق الأوسط أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسعار. وتتباين الآراء حول آفاق الصراع، حيث يتناوب تبادل إطلاق النار والهجمات على البنية التحتية مع مقترحات لوقف إطلاق نار جديد.
- وتفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية إضافية على كندا. وعلى الرغم من الطبيعة الانتقائية والأثر الاقتصادي المحدود نسبياً لهذه التعريفات الجديدة، يعتقد العديد من المحللين والصحفيين والمستثمرين أن هذه قد تكون مجرد بداية لموجة أخرى من التعريفات التي سيفرضها دونالد ترامب.
- ووفقاً لمصادر من بينها موقع أكسيوس، يُقال إن الحكومة الأمريكية في المراحل التمهيدية من المناقشات حول حظر يشمل نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، كرد مباشر على إطلاق الصين لطائرة K3.
أخبار الشركات، الولايات المتحدة:
- وفقاً لمصادر أخرى، منها أكسيوس، يُقال إن الحكومة الأمريكية في المرحلة التمهيدية من المناقشات حول حظر يشمل نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، كرد مباشر على إطلاق الصين لطائرة K3. أخبار الشركات، الولايات المتحدة:
- جنرال موتورز (GM.US): حققت مجموعة السيارات الأمريكية العملاقة نتائج قوية بشكل مفاجئ للربع الثاني من عام 2026. بلغت الإيرادات 48 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بـ 47 مليار دولار أمريكي، ووصل ربح السهم إلى 3.57 دولار أمريكي مقابل التوقعات التي كانت حوالي 3.2 دولار أمريكي. ومن أبرز النتائج الإيجابية زيادة التوقعات للسنة المالية الكاملة بنسبة قليلة في جميع مؤشرات الأداء التشغيلية الرئيسية. وارتفع سعر السهم بنحو 3%.
- نيبيوس (NBIS.US): قفز سهم إحدى الشركات الرائدة في قطاع "الحوسبة السحابية الحديثة" بأكثر من 17% بعد أن كشفت شركة إنفيديا عن امتلاكها حصة 9.3% في الشركة.
- إيلي ليلي (LLY.US): رفعت شركة نوفو نورديسك دعوى قضائية ضد الشركة. ووفقًا للمعلومات المنشورة، تتهم مجموعة الأدوية الدنماركية إيلي ليلي بمجموعة من الممارسات غير العادلة والمناهضة للمستهلك، والتي تتعلق بشكل أساسي بالتسويق. ولم تُدلِ إيلي ليلي بأي تعليق حتى الآن. وارتفع سعر السهم بنحو 1%.
- نورثروب غرومان (NOC.US): أعلنت شركة الدفاع الأمريكية عن نتائجها. ورغم تحقيقها إيرادات وطلبات قياسية، إلا أن انخفاض هامش التشغيل من 13.8% إلى 10% أدى إلى تراجع السهم بنحو 8%، ثم انخفض إلى حوالي 2% مع تقدم جلسة التداول.
- 3M (MMM.US): أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني من عام 2026 التي فاقت توقعات السوق بشكل ملحوظ. وشهد السهم ارتفاعًا واضحًا في ربحية السهم إلى 2.24 دولار أمريكي، والإيرادات إلى 6.5 مليار دولار أمريكي، مصحوبًا بزيادة في توقعات الأداء للعام بأكمله، مما أدى إلى ارتفاع السهم بنحو 7% عند الافتتاح.
- البرمجيات كخدمة (SaaS): نشر مورغان ستانلي سلسلة من التقارير والتوصيات لشركات البرمجيات كخدمة. ورغم المؤشرات الإيجابية والنظرة "الجذابة" للقطاع ككل، إلا أن السوق ركز بشكل شبه كامل على الجوانب السلبية، وانخفضت أسهم القطاع بنسب تتراوح بين 1% و4%.
أوروبا
- امتدت المعنويات الإيجابية إلى أوروبا أيضًا. وسُجلت أقوى المكاسب في مؤشر W20 البولندي ومؤشر DE40 الألماني.
- رفعت غولدمان ساكس توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة تتراوح بين 10% و15% في المتوسط خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2026. أما أكبر تحركات مؤشر يورو ستوكس 50 اليوم فتتمثل في ارتفاع أسهم التكنولوجيا والصناعة، وانخفاض أسهم القطاع المالي والاتصالات.
أخبار الشركات في أوروبا:
- تتصدر شركة ASML قائمة الرابحين، مدعومةً بانتعاش قطاع أشباه الموصلات بعد تقلباتٍ شهدها مؤخرًا.
- ارتفع سهم سيمنز إنرجي بأكثر من 2%، وأضاف سهم توتال إنيرجيز حوالي 2%، مستفيدًا من انتعاش أسعار النفط والغاز.
- حققت نوفارتس مكاسب بعد أن تجاوزت نتائجها التشغيلية للربع الثاني (5.94 مليار دولار أمريكي) توقعات السوق، على الرغم من انخفاض مبيعات دواء Entresto بنسبة 50% نتيجةً للمنافسة من الأدوية الجنيسة.
- انخفض سهم يوليوس باير بنسبة 4% على الرغم من تحسن صافي التدفقات النقدية الداخلة.
- تراجع سهم شيندلر بنسبة 5% بعد انخفاض إيرادات الربع.
- تستحوذ شركة فار إنرجي النرويجية على شركة بلو نورد مقابل حوالي 1.33 مليار دولار أمريكي، لتُنشئ بذلك أكبر منتج مستقل للنفط والغاز في أوروبا. وارتفعت أسهم الشركتين بنحو 5% و6% على التوالي.
- انخفض سهم وينربرغر بنسبة 4% بعد تحذيره من انخفاض أرباح عام 2026.
سوق العملات الأجنبية
- في سوق العملات، تتجه الأنظار إلى الدولار الأمريكي واليورو، اللذين يشهدان ارتفاعًا متماثلًا مع باقي سلة العملات، في خطوة نادرة. وبلغت هذه المكاسب حوالي 0.3%. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تغيرات التوقعات بشأن أسعار الفائدة والتضخم في الاقتصادات الكبرى.
السلع
- يدعم التوتر المستمر، والمتزايد في بعض المناطق، في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحصار الذي فرضه الحوثيون على البحر الأحمر، أسعار المواد الهيدروكربونية. وارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 91 دولارًا أمريكيًا.
- أما بين المعادن النفيسة، فتبرز الفضة بمكاسب قوية، حيث ارتفعت بأكثر من 4%. وقد لا يكون هذا الارتفاع مدفوعًا فقط بتزايد المخاوف في الشرق الأوسط وأسعار النفط، بل قد يكون أيضًا مؤشرًا على استسلام (جزئي على الأقل) دون مستوى 60 دولارًا أمريكيًا، مما يخلق فرصة لتصحيح صعودي حاد بعد سلسلة طويلة من الانخفاضات.
العملات الرقمية
- من الواضح أن المعنويات الإيجابية في سوق الأسهم الأوسع نطاقًا تنعكس على العملات الرقمية.
- ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 1% وتجاوز 66,000 دولار أمريكي.
- أما الإيثيريوم، فقد كان أداؤه أضعف، وإن كان لا يزال مرتفعاً، حيث يتداول فوق 1,910 دولار أمريكي.
- في حين سجلت عملة سولانا انخفاضات طفيفة، واستقر سعرها عند حوالي 77.7 دولار أمريكي.
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