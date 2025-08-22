ملخص يومي: جاكسون هول الحمائمي يدفع EURUSD والذهب 📈تفاؤل في وول ستريت

- شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسةً مميزة. فقد ارتفع مؤشرا ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.7%، بينما قفز مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنحو 4%. وكان الدافع وراء ذلك تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي كانت تميل إلى التيسير الكمي في جاكسون هول، والتي مهدت الطريق أمام احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
- في المقابل، اختتمت أوروبا الجلسة بمكاسب محدودة للغاية في المؤشرات الرئيسية. وتمكن مؤشر داكس الألماني ومؤشر فوتسي البريطاني بالكاد من إنهاء التداولات في منطقة إيجابية.
- تتوقع الأسواق حاليًا خفضين كاملين لأسعار الفائدة هذا العام، ومن المتوقع أن يكون الأول في سبتمبر. وأشار باول إلى أن مخاطر ضعف سوق العمل، في ظل تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الاستهلاك، تفوق الآن مخاطر ارتفاع التضخم.
- وفقًا لباول، فإن الارتفاع الأخير في بعض تدابير التضخم يعكس تأثير التعريفات الجمركية، ولكن من المرجح أن يكون هذا التأثير قصير الأجل. وقد رحبت أسواق الأسهم بنبرة خطابه. تراجع الدولار الأمريكي، بينما ارتفعت السندات والعملات الرقمية والأسهم.
- ارتفعت عملة الإيثريوم - التي تُعتبر عادةً مؤشرًا على شهية المخاطرة - بنسبة تقارب 10% فورًا بعد تصريحات باول، متجاوزةً 4600 دولار أمريكي، بينما انتعشت عملة البيتكوين من حوالي 112,000 دولار أمريكي إلى 115,000 دولار أمريكي. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس لتصل إلى 4.26%، وارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بأكثر من 1.15%.
- كما ارتفعت المعادن النفيسة بالتزامن مع تراجع الدولار. وارتفعت الفضة بنحو 2.5%، بينما تقدم الذهب بأكثر من 1%. وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4% وسط مخاوف من برودة الطقس في الولايات المتحدة، وزيادة المعروض، وارتفاع مستويات المخزون. واستقر تداول النفط. أعلنت كندا أنها سترفع الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأمريكية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وستزيل الرسوم الجمركية الانتقامية على مجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، على أن تدخل الإعفاءات حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر. وستظل الرسوم الجمركية "الاستراتيجية"، كتلك المفروضة على الألومنيوم والصلب، ساريةً مع استمرار البلاد في التفاوض على الشكل النهائي لاتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة.
- كما ارتفعت المؤشرات الصينية اليوم، حيث ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات. وارتفعت العقود الآجلة لـ CHN.cash بنحو 2.5%. وقد عزز ارتفاع سوق الأسهم الصينية ضعف الدولار، وتجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة، وانخفاض المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الرسوم الجمركية، والأهم من ذلك كله، التدفقات إلى أسهم شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي مثل علي بابا وSMIC.
