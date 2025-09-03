ملخص يومي: جوجل تحافظ على السوق، والنفط يتراجع، والذهب يصعد لأعلى مستوى على الإطلاق

يُظهر سوق الأسهم الأمريكية تباينًا واضحًا - حيث يرتفع مؤشرا ناسداك وستاندرد آند بورز 500 في السوق النقدية بفضل المكاسب القوية التي حققتها شركات التكنولوجيا، وخاصة جوجل، بينما لا يزال مؤشر داو جونز تحت ضغط من ضعف بيانات سوق العمل والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد. بالنظر إلى العقود، يبدو الأمر كما يلي: يقترب مؤشر US500 من إغلاق الأمس، بينما ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.25%، وانخفض مؤشر US30 بنسبة 0.38%.

في سوق السندات، تنخفض عوائد السندات الأمريكية، مما يشير إلى الطلب على الأصول الآمنة، بينما في دول مجموعة السبع الأخرى - وخاصة في المملكة المتحدة - ترتفع العوائد طويلة الأجل إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود. بشكل عام، يوازن المستثمرون بين توقعات الدعم النقدي والمخاوف بشأن المخاطر المالية واستدامة النمو.

تجدر الإشارة إلى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا قد اقتربت من مستوى 50 نقطة أساس. بعد مزادات سندات قصيرة الأجل قياسية في الولايات المتحدة خلال أغسطس، من المتوقع انخفاض إصدارات السندات في سبتمبر. ومع ذلك، هناك خطر انخفاض السيولة في السوق.

تزيد مؤشرات التوظيف الضعيفة من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم تقييمات شركات النمو والذهب، ولكنه يُزيد أيضًا من الضغط على الدولار.

يُظهر تقرير JOLTS انخفاضًا في الوظائف الشاغرة الجديدة إلى 7.18 مليون وظيفة من 7.357 مليون وظيفة، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.37 مليون وظيفة.

يرتفع الذهب إلى مستويات تاريخية جديدة تحسبًا لنبرة حذرة من الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادم. يتجاوز سعر الذهب بالفعل 3,550 دولارًا للأونصة، بينما تخترق الفضة مستوى 41 دولارًا للأونصة.

من ناحية أخرى، نلاحظ ضغطًا هبوطيًا طفيفًا على المعادن الصناعية. ينخفض ​​النحاس اليوم إلى ما دون 10,000 دولار.

يتفاعل النفط الخام سلبًا مع الشائعات التي تفيد بأن أوبك+ قد ترفع الإنتاج مجددًا، مما يُوجه ضربة أخرى لأسعار النفط. انخفض سعر النفط اليوم بأكثر من 2%.

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا خلال جلسة اليوم، متجاوزةً حتى مستوى 3.1 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وسط توقعات بتجدد الطلب على الكهرباء في الولايات الغربية. وتستقر أسعار الغاز عند مستوى أعلى بقليل من 3 دولارات. وسنصدر غدًا تقريرًا هامًا عن حالة المخزون، مع توقع زيادة واضحة نتيجة انخفاض الاستهلاك الأسبوع الماضي.

فازت جوجل عمليًا بدعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة ضدها من قبل وزارة العدل. وسجّلت الشركة أعلى مستوى لها على الإطلاق في جلسة اليوم، حيث ارتفعت بنحو 8%، وسط اختفاء العديد من عوامل الخطر التي أثرت على الشركة. كما تشهد أسهم شركة آبل، المستفيدة غير المباشرة من هذا القرار، ارتفاعًا. وتنقذ هاتان الشركتان المؤشرات من المزيد من الانخفاضات اليوم.

يشهد سوق العملات المشفرة أداءً جيدًا اليوم، حيث ارتفعت قيمة الإيثريوم بأكثر من 3%. وقد يشير هذا الطلب المرتفع على الأصول شديدة الخطورة إلى أن معنويات السوق ليست سيئة كما يعتقد بعض المحللين والمعلقين. نما الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي سنويًا في الربع الثاني بنسبة 1.8% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.6%. وكان النمو سابقًا 1.4% على أساس سنوي. أما على أساس ربع سنوي، فيمثل هذا النمو نموًا بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا التوقعات أيضًا.

بلغ مؤشر مديري المشتريات للخدمات من الصين للشركات الصغيرة 53 نقطة لشهر أغسطس، متجاوزًا التوقعات البالغة 52.4 نقطة وأعلى من المستوى السابق البالغ 52.6 نقطة.

انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات من منطقة اليورو في النهاية إلى 50.5 نقطة، مقارنةً بالقراءة الأولية البالغة 50.7 نقطة والمستوى السابق البالغ 51 نقطة. ويعود ذلك إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات الألماني إلى أقل من 50 نقطة وانخفاض القراءات في إيطاليا وإسبانيا.