ملخص يومي: هشاشة وقف إطلاق النار، وتوتر الأسواق، وإشارات متضاربة من الولايات المتحدة

بعد بداية متوترة لجلسة التداول في وول ستريت، إثر تقارير صباحية عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، استعادت المؤشرات خسائرها وحققت مكاسب ملحوظة: ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.7%، ومؤشر ناسداك بأكثر من 0.8%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.6%.

انخفض مؤشر تقلبات السوق ( VIX ) بأكثر من 5%، ولأول مرة منذ شهر، انخفض دون المستوى النفسي البالغ 20 نقطة، مما يشير إلى تراجع قلق المستثمرين.

ارتفع التضخم، الذي يُقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ( PCE )، بنحو 0.4% على أساس شهري في فبراير، بما يتماشى مع توقعات السوق ومماثل للقراءات السابقة. وعلى أساس سنوي، ظل التضخم في حدود 2.8-3.0%، مما يعني أنه لا يزال يتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، أظهرت أحدث بيانات الربع الأخير من عام 2025 أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل 0.5% تقريبًا على أساس سنوي بعد تعديل التقديرات السابقة، وهو معدل أضعف بكثير من توقعات السوق.

لا تزال التوترات مرتفعة في الشرق الأوسط. تتهم إيران إسرائيل بمواصلة الهجمات في جنوب لبنان وتهدد بالانسحاب من وقف إطلاق النار، بينما يؤكد الجانب الأمريكي الإسرائيلي أن تصرفات إسرائيل لم تكن مشمولة بالاتفاق الرسمي، وبالتالي لا تُخالف بنوده. هذا الاختلاف في التفسير يُبقي الوضع شديد الغموض ويُبقي مخاطر التصعيد مرتفعة.

على الرغم من التوترات، أعلن بنيامين نتنياهو بدء مفاوضات سلام مباشرة مع لبنان، مع التركيز بشكل خاص على نفوذ حزب الله وأنشطته على طول الحدود. تهدف المحادثات إلى الحد من التهديدات الأمنية، وحل النزاعات الإقليمية، ووضع إطار لخفض التصعيد المحتمل في الصراع.

أكد مارك روته أن حلف الناتو يتجه نحو مزيد من الاستقلال الأوروبي وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، مع توقع مساهمة أكبر من أوروبا في الأمن الجماعي. أكد على أنه على الرغم من ضرورة هيمنة الولايات المتحدة التاريخية على الدفاع عن أوروبا، إلا أن الحلفاء بحاجة الآن إلى تقاسم العبء بشكل أكثر توازناً وتطوير قدراتهم العسكرية.

في أوروبا، كان أداء السوق متبايناً: انخفض مؤشر داكس بأكثر من 1.3%، وتراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر إيبكس 35 بنسبة تقل قليلاً عن 0.2%، وأنهى مؤشر فوتسي تداولات اليوم على انخفاض طفيف.

في سوق النفط، هدأت الأوضاع نوعاً ما في الساعات الأخيرة. وبحلول الساعة الثامنة مساءً، كان سعر خام برنت يتداول عند حوالي 95 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر مماثل لسعر خام غرب تكساس الوسيط، مما يشير إلى استقرار بعد التقلبات الأخيرة.

في سوق المعادن، هناك انتعاش. ارتفع سعر الذهب بنحو 1%، متجاوزاً 4800 دولار أمريكي للأونصة، بينما ارتفع سعر الفضة بنسبة أكبر، بلغت 1.6%، ليتداول فوق 76 دولاراً أمريكياً للأونصة.

في سوق العملات الرقمية، تتباين المعنويات. ارتفع سعر البيتكوين بنحو 0.5%، متجاوزًا 72,000 دولار أمريكي، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 0.6%، ليحوم حول 2,200 دولار أمريكي.