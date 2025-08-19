ملخص يومي: قطاع التكنولوجيا يُثقل كاهل وول ستريت، والين يتفوق على نظرائه في مجموعة العشرة، والطاقة تتراجع (19.08.2025)

- تشهد وول ستريت تصحيحًا مدفوعًا بموجة بيع مكثفة في قطاع التكنولوجيا. يتصدر مؤشر ناسداك (US100: -1.2%) الخسائر، يليه مؤشر راسل 2000 (US2000: -0.75%) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: -0.5%)، بينما يتداول مؤشر داو جونز (US30) دون تغيير.
- تقود أسهم بالانتير (-8.3%) وكبار منتجي أشباه الموصلات (AMD: -5.1%، Nvidia: -2.9%، Broadcom: -3.5%) الانخفاضات، باستثناء إنتل، التي حققت مكاسب بعد أنباء عن اعتزام الحكومة الأمريكية وشركة سوفت بنك اليابانية الاستحواذ على حصة 10% في الشركة.
- أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع دونالد ترامب أمس، اقترح موسكو كمكان محتمل للقاء مع الرئيس الأوكراني.
- في الولايات المتحدة، جاءت بيانات بدء بناء المساكن مفاجئة بعض الشيء (1.43 مليون وحدة مقابل توقعات بـ 1.29 مليون وحدة، وسابقًا 1.36 مليون وحدة)، مما عزز أسهم العقارات.
- في كندا، انخفض التضخم بما يتماشى مع التوقعات إلى 1.7% (1.9% سابقًا)، بينما جاء التضخم الشهري الأساسي مخيبًا للآمال (0.1% مقابل 0.4% متوقعة، و0.1% سابقًا). أدى تباطؤ نمو الأسعار، إلى جانب ضعف سوق العمل، إلى تحول توقعات بنك كندا نحو تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة (2.75% حاليًا؛ آخر تخفيض في مارس).
- على الرغم من الخسائر المبكرة، أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع، حيث تجاوز مؤشر يورو ستوكس 50 (EU50) لفترة وجيزة مستوى 5500 الرئيسي ليصل إلى أفضل مستوى له منذ مارس. تصدرت مؤشرات الأسهم النمساوية AUT20 (+1.6%)، والبولندية W20 (+1.05%)، والسويسرية SUI20 (+0.87%)، والفرنسية FRA40 (+0.84%) المكاسب، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40).
- في أسواق العملات الأجنبية، استقر مؤشر الدولار. وكان الين الياباني أقوى عملة في مجموعة العشر، مرتفعًا مقابل الدولار الأمريكي (USDJPY: -0.25%). استقر اليورو (EURUSD: 1.165) والفرنك السويسري (USDCHF: 0.807) على التوالي، بينما تراجع الدولار الكندي بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك (USDCAD: +0.4%).
- انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكثر من 5% لتصل إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر، نتيجةً لقوة الإنتاج، وتوقعات الطقس الأمريكية التي جاءت أبرد من المتوقع، وإعصار إيرين، الذي قد يقلل الطلب من محطات الطاقة ويؤثر سلبًا على الساحل الشرقي. وانخفض النفط بنسبة 1.2%.
- ارتفعت العقود الآجلة للقهوة بأكثر من 2% نتيجةً لسوء الأحوال الجوية في البرازيل، حيث أثّر الصقيع والبرودة سلبًا على الإنتاج وجودة حبوب البن، مما ألقى بظلاله على توقعات الحصاد القادم.
- تراجعت العملات المشفرة تماشيًا مع ضعف الأسهم الأمريكية. هبطت عملة بيتكوين إلى حوالي 113,000 دولار أمريكي، بينما انخفضت عملة إيثريوم إلى ما دون 4,200 دولار أمريكي. ورغم التوقعات بإصدار صندوق مؤشرات متداولة قائم على عملة دوجكوين، فقد انخفضت العملة أيضًا بأكثر من 5%.
