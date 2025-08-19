ملخص يومي: قطاع التكنولوجيا يُثقل كاهل وول ستريت، والين يتفوق على نظرائه في مجموعة العشرة، والطاقة تتراجع (19.08.2025)

على الرغم من الخسائر المبكرة، أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاع، حيث تجاوز مؤشر يورو ستوكس 50 (

) لفترة وجيزة مستوى 5500 الرئيسي ليصل إلى أفضل مستوى له منذ مارس. تصدرت مؤشرات الأسهم النمساوية

(+1.6%)، والبولندية

(+1.05%)، والسويسرية

(+0.87%)، والفرنسية

(+0.84%) المكاسب، بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر داكس (

).