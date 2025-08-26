ملخص يومي: الاقتصاد الأمريكي الأقوى من المتوقع لا يرفع قيمة الدولار الأمريكي 🗽الذهب وزوج اليورو/الدولار الأمريكي يرتفعان

جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أقوى من المتوقع، لكنها لم تُعزز الدولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.15%، بينما ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى 1.1636. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس، لتسجل أقل من 4.26%.

من بين المؤشرات الأمريكية القياسية، تفوق مؤشر راسل 2000 ( US2000 ) على أداء أسهم الشركات الصغيرة، حيث حققت مكاسب. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك ( US100 ) وستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) بشكل طفيف بنسبة 0.01% إلى 0.05%.

تداولت المؤشرات الأمريكية بتقلبات محدودة مع ترقب المستثمرين لتقرير أرباح شركة إنفيديا، المقرر صدوره بعد الإغلاق. وارتفعت أسهم إنفيديا بأكثر من 0.7% قبل صدور التقرير. وارتفع سهم بالانتير بنحو 2%، في محاولة للتعافي من ضغوط البيع الأخيرة.

انخفضت المؤشرات الأوروبية اليوم، متأثرةً جزئيًا بالأزمة السياسية في فرنسا. وأججت المخاوف بشأن تشكيل حكومة جديدة ومفاوضات الميزانية الجارية التوتر في جميع أنحاء المنطقة. وانخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.7%، وخسر مؤشر داكس الألماني 0.5%، وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.6%.

أهم البيانات الصادرة:

أشار وزير الخزانة الأمريكي هوارد لوتنيك إلى أن الحكومة قد تدرس الاستحواذ على حصص في العديد من شركات الدفاع، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، التي ارتفعت أسهمها بنحو 2%. وشهدت أسهم قطاع الدفاع ارتفاعًا ملحوظًا اليوم.

ارتفع سهم شركة هايكو بأكثر من 8% بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث التي فاقت التوقعات بكثير. ارتفعت ربحية السهم بنسبة 30% على أساس سنوي، وحققت جميع القطاعات الرئيسية لشركة الطيران والدفاع نموًا قويًا.

انخفضت العقود الآجلة للقهوة بعد أن حدّثت شركة StoneX توقعاتها للإمدادات، متوقعةً حصادًا أقوى في الموسم المقبل وإنتاجًا قويًا من روبوستا.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% بعد تصريحات الرئيس ترامب، الذي هدد بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا. كما صرّح ترامب بأن أسعار النفط ستنخفض إلى ما دون 60 دولارًا. ويضغط البيت الأبيض أيضًا على الهند بشأن هذه القضية.

انخفضت أسعار الكاكاو بأكثر من 4% حيث خفف تحسن توقعات الطقس في شرق إفريقيا من مخاوف الإمدادات. وزادت توقعات الطلب الضعيف وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة من الضغوط.