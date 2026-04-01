ملخص يومي - الأسواق تنتظر خطاب ترامب

- تواصل الأسواق المالية تعافيها في أعقاب تصريحات حديثة تُشير إلى رغبة في إنهاء سريع للصراع مع إيران.
- يُشير دونالد ترامب إلى أن إيران طلبت وقف إطلاق النار. في غضون ذلك، تستمر الضربات من كلا الجانبين. وقد صرّحت إيران على التلفزيون الرسمي بأن مزاعم ترامب كاذبة.
- يُشير دونالد ترامب إلى أن أحد أهم بنود وقف إطلاق النار هو فتح مضيق هرمز.
- تشن إيران أكبر هجماتها على إسرائيل منذ بداية الحرب، مستهدفةً في الوقت نفسه ناقلة نفط قطرية، ومركز بيانات تابع لشركة أمازون في البحرين، وشركة إي جي إيه لإنتاج الألمنيوم في الإمارات العربية المتحدة.
- يُفيد موقع أكسيوس بأن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة جارية، لكن تصريحات الرئيس الإيراني والمرشد الأعلى تُشير إلى أن شروط إيران لم تتغير (انسحاب أمريكي كامل من المنطقة، ودفع تعويضات، والاعتراف بإيران "مالكة" لمضيق هرمز).
- أفادت التقارير أن فانس صرّح بأن الولايات المتحدة تعتزم تكثيف الهجمات للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق. ذكرت مجلة "ذا أتلانتيك" أن الولايات المتحدة تُحضّر، على ما يبدو، لغزو بري يهدف إلى الاستيلاء على جزيرة خارك وتأمين اليورانيوم المخصب.
- من المقرر أن يُلقي دونالد ترامب خطابًا متلفزًا للأمة عبر جميع الشبكات الرئيسية، مساء اليوم الساعة 3:00 بتوقيت وسط أوروبا (9:00 مساءً بتوقيت واشنطن).
- وأظهر تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى 52.7، متجاوزًا التوقعات التي كانت 52.3 والمستوى السابق البالغ 52.4. إلا أن أبرز ما يُلاحظ هو الارتفاع الحاد في المؤشر الفرعي للأسعار إلى 78.3 من 70.5. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 53.5، بينما تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 48.7.
- وأظهر تقرير ADP قراءة بلغت 62,000، مقابل توقعات بلغت 40,000 ومستوى سابق بلغ 63,000.
- وتستمر مخزونات النفط الخام الأمريكية في الارتفاع، بينما تتراجع مخزونات البنزين والمشتقات النفطية. يُسلط هذا الضوء على وضع محلي مثير للاهتمام في الولايات المتحدة. فقد شهدت مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي انخفاضًا طفيفًا فقط الأسبوع الماضي.
- وسجّل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو ارتفاعًا طفيفًا عند 51.6 نقطة، مقارنةً بالقراءة الأولية البالغة 51.4 نقطة.
- وكانت المفاجأة الكبرى هي قفزة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السويسري إلى 53.3 نقطة، على الرغم من التوقعات بانخفاضه إلى 47 نقطة. وهذه هي أول قراءة تتجاوز 50 نقطة منذ عام 2022. ويتراجع سعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري بشكل ملحوظ بعد مكاسب الأمس.
- وتسجل العقود الآجلة للمؤشرات يومًا آخر من المكاسب المذهلة وسط آمال بحل سريع للنزاع. وارتفع مؤشر JP225 بنسبة 3% اليوم، بينما صعدت العقود الأوروبية بأكثر من 1% في معظم الحالات. وارتفع مؤشر DE40 بنسبة 1.3%، وقفز مؤشر SPA35 بنسبة 2.3%.
- وفي الولايات المتحدة، تتداول العقود الآجلة أيضًا على ارتفاع. فقد ارتفع مؤشر US100 بنسبة 1.7%، بينما ارتفع مؤشر US500 بنسبة 1.1%.
- تشهد أسعار النفط تراجعًا حادًا اليوم. فبعد انخفاض كبير، يُتداول خام برنت عند 102 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض قدره 1%. ويختبر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 100 دولار أمريكي. ويتراجع الغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 2.8% نتيجة انخفاض الاستهلاك وارتفاع الإنتاج.
- يؤدي انخفاض المخاطر، رغم استمرار حالة عدم اليقين، إلى انتعاش سوق المعادن النفيسة. ويرتفع الذهب بنسبة 2.5%، ليختبر مستوى 4800 دولار أمريكي، بينما ترتفع الفضة بنسبة 0.7%، لتختبر مستوى 75 دولارًا أمريكيًا.
- تجاوز سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي مستوى 1.1600، مخترقًا خط الاتجاه الهابط لعام 2026، مما يشير إلى تحول واضح في السوق.
- يشهد البيتكوين ارتدادًا نحو منطقة 69000 دولار أمريكي، ليظل من بين الأصول الأقل تقلبًا في الآونة الأخيرة.
- أفادت شركة ميرسك بأن نقل البضائع سيمر عبر سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
- أشارت البحرية الفرنسية إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الدول لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحًا. كما أكدت عدم وجود أي مؤشرات على زرع ألغام، وضرورة بذل الصين المزيد من الجهود للمساعدة في استعادة حركة التجارة.
- ووفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض، من المتوقع أن يعلن ترامب الليلة أن العمليات في إيران ستنتهي خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
