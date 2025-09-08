ملخص يومي: الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً، وفرنسا بلا رئيس وزراء آخر (08.09.2025)

في سوق العملات الأجنبية، يتراجع الدولار الأمريكي مع توقع الأسواق خفضًا لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل (

). تتصدر عملات أستراليا ونيوزيلندا (الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: +0.7%، الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: +0.5%)، بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1738.