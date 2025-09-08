ملخص يومي: الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً، وفرنسا بلا رئيس وزراء آخر (08.09.2025)

- تباينت المعنويات في وول ستريت اليوم. تقود أسهم التكنولوجيا المكاسب (مؤشر US100: +0.4%)، كما ارتفع مؤشر S&P 500 (مؤشر US500: +0.1%). تعكس خسائر مؤشر داو جونز الصناعي (مؤشر US30: -0.1%) حذر المستثمرين قبل صدور بيانات التضخم يوم الخميس.
- ارتفعت معظم العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية. تصدر مؤشر W20 البولندي المكاسب (+2.17%)، تلاه مؤشر SPA35 (+1%) ومؤشر AUT20 (+0.8%). حافظ مؤشر FRA40 (+0.55%) على تقدمه رغم انهيار حكومة رئيس الوزراء بايرو، بينما ارتفع مؤشر DE40 بنسبة 0.5%.
- فشل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في الفوز بتصويت الثقة في الجمعية الوطنية. وكما وعد، سيقدم استقالته غدًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيُعيّن حينها رئيس وزراء جديدًا أو يحل البرلمان لإجراء انتخابات جديدة.
- سجل الذهب مستويات قياسية جديدة، متجاوزًا 3,600 دولار للأونصة في بداية الأسبوع. وارتفع بنحو 1% اليوم، ملامسًا 3,644 دولارًا للأونصة، وأكثر من 5% منذ بداية الشهر.
- عوض النفط خسائره التي تكبدها أواخر الأسبوع الماضي، مدعومًا بتقارير تفيد بموافقة أوبك+ على استئناف الإنتاج المرتبط بتخفيضات سابقة في فترة كوفيد-19. وستضيف المجموعة 137,000 برميل يوميًا شهريًا، مع مراجعة القرارات شهريًا. وخفضت أرامكو السعودية أسعار التصدير لآسيا وأوروبا، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من أسعار دبي المرجعية.
- يُعدّ الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، من المتوقع فرضها يوم الجمعة، تستهدف البنوك والمؤسسات الأخرى. وقفزت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% على خلفية انخفاض الإنتاج وتوقعات ارتفاع الطلب، كما قدمت مخاوف العواصف الاستوائية الدعم. وتراجعت المكاسب لاحقًا إلى حوالي 1.5%.
- في سوق العملات الأجنبية، يتراجع الدولار الأمريكي مع توقع الأسواق خفضًا لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل (USDIDX: -0.1%). تتصدر عملات أستراليا ونيوزيلندا (الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي: +0.7%، الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي: +0.5%)، بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1738.
- يظل الزلوتي البولندي قويًا مقابل اليورو والدولار الأمريكي على الرغم من تخفيض وكالة فيتش لتوقعاتها بشأن التصنيف الائتماني لبولندا. ويعود الفضل في المكاسب التي حققها مؤشر W20 بشكل رئيسي إلى انتعاش القطاع المصرفي.
- ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.5% على أساس سنوي في يوليو (مقابل -0.3% متوقعة، بعد -3.5% في السابق). وعلى أساس شهري، ارتفع الإنتاج بنسبة 1.3% على أساس شهري (مقابل 1.0% متوقعة، بعد -0.1% في السابق). وتقلص فائض الميزان التجاري الألماني إلى 14.7 مليار يورو (مقابل 15.3 مليار يورو متوقعة، و15.9 مليار يورو في السابق).
