ملخص يومي: مؤشر US500 يخترق مستوى 6,500 بعد بيانات قوية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 📌

- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع إغلاق جلسة التداول النقدي يوم الخميس، بقيادة أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك جوجل ومايكروسوفت وبرودكوم. ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.95% ليصل إلى 23,760 نقطة، بينما ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.45% متجاوزًا مستوى 6,500. أما أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الأصغر، فقد سجلت أداءً دون التوقعات، حيث انخفض مؤشر US2000 بنسبة 0.20%.
- تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني بالزيادة إلى 3.3% على أساس سنوي. وتسارع الاستهلاك الشخصي بوتيرة معتدلة، بينما بلغ معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي 2.5%، متوافقًا مع التوقعات. وقد فاقت البيانات التوقعات، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في قيمة الدولار والأسهم بعد صدورها.
- رفعت ليزا كوك، محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، دعوى قضائية تطعن في محاولة دونالد ترامب إقالتها بسبب مزاعم إفصاحات كاذبة عن قروض عقارية. ومن المقرر أن يتم تثبيت مرشح ترامب، الخبير الاقتصادي ستيفن ميران، قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، حيث من المقرر عقد جلسات استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
- تُجري شركة إنفيديا محادثات مع إدارة ترامب بشأن استئناف مبيعات شريحة بلاكويل للذكاء الاصطناعي إلى الصين. وأكد الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، أن الشركة لا تزال على استعداد لتقاسم جزء من الإيرادات مع الحكومة الأمريكية.
- بلغت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية 229 ألف طلب، وهو أقل من التوقعات البالغة 230 ألف طلب، وأقل من 235 ألف طلب في الأسبوع السابق.
- أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يوليو أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو تُعتبر حاليًا محايدة. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة، أشار العديد من الأعضاء إلى أن مخاطر التضخم قد تراجعت إلى حد ما. ومع ذلك، اعتُبر نهج الانتظار والترقب هو الأمثل لإدارة حالة عدم اليقين ومراقبة تأثير الرسوم الجمركية.
- اختبر سعر الفضة اليوم مستوى 39 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 25 يوليو، مع مكاسب خلال اليوم تجاوزت 1%، مما يجعلها من أقوى السلع خلال الجلسة. حظيت هذه الخطوة بدعم من المعنويات الإيجابية تجاه المعادن النفيسة، حيث تجاوز سعر الذهب 3,400 دولار أمريكي، متجاوزًا أعلى مستوياته المسجلة في 6 أغسطس، ومسجلاً أعلى مستوى له منذ 23 يوليو.
- أدى ارتفاع مخزون الغاز الطبيعي اليوم، والذي جاء أضعف من المتوقع، إلى انخفاض المستويات الموسمية دون النطاق التاريخي لخمس سنوات، مما أثار ردة فعل على الطلب في قطاع الغاز الطبيعي (NATGAS) (+3.6%).
- تباين أداء أسواق العملات المشفرة: ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1%، بينما انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 0.7%.
