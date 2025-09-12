ملخص يومي: مشاعر متباينة في وول ستريت قبل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الحاسمة 💡

تشهد وول ستريت انقسامًا حادًا في المعنويات. فمن ناحية، يرتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، بينما يرتفع مؤشر US500 بنسبة 0.05%، بينما يشهد مؤشرا US2000 و US30 تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغت الانخفاضات 0.66% و0.45% على التوالي. ويُظهر انقسام القوى في السوق تراجعًا في التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.



في أوروبا، هيمنت الانخفاضات على التداولات اليوم. انخفض مؤشر DE40 الألماني بنسبة 0.17%، بينما خسر مؤشر CAC40 الفرنسي 0.2%، وانخفض مؤشر UK100 البريطاني بنسبة 0.57%.



في سوق العملات، يهيمن الدولار الأمريكي اليوم، على الرغم من التوقعات السائدة بخفض أسعار الفائدة بسرعة في الولايات المتحدة، والتي يبدو أنها مدعومة ببيانات اقتصادية ضعيفة. كما يُحقق اليورو أداءً جيدًا نسبيًا. ويتعرض الدولار النيوزيلندي والين الياباني لضغوط هبوطية.



تُتداول أسهم تيسلا عند أعلى مستوياتها منذ فبراير من هذا العام، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 7%. ورغم أن مكاسب اليوم لا تنجم عن حدث أساسي محدد، إلا أنها قد تنبع جزئيًا من تعليقات متفائلة نسبيًا من رئيسة مجلس إدارة تيسلا، روبين دينهولم، ورد فعل نفسي لكسر مستوى المقاومة الفنية.



ووفقًا لمعلومات من صحيفة واشنطن بوست، تخطط إدارة ترامب لربط لقاحات كوفيد-19 بـ 25 حالة وفاة بين الأطفال، مما أثار قلق المجتمع العلمي وتسبب في انخفاض مفاجئ في أسعار أسهم شركتي فايزر ( PFE.US ) وموديرنا ( MRNA.US )، المنتجتين لهذه اللقاحات.



انخفض مؤشر جامعة ميشيغان إلى 55.4 في سبتمبر، وهو أقل بكثير من المتوقع عند 58.2 ونتائج أغسطس. ويتراجع ثقة المستهلكين في وضعهم المالي وآفاقهم الاقتصادية. في الوقت نفسه، تجاوزت توقعات التضخم على المدى الطويل التوقعات، مما سيصعّب على الاحتياطي الفيدرالي مواصلة تخفيف سياسته النقدية.



تشهد العملات المشفرة ارتفاعًا طفيفًا مع انخفاض حجم التداول، مدعومة بتكهنات حول خفض أسعار الفائدة. ارتفعت عملتا بيتكوين وإيثريوم بأكثر من 1% بقليل. وحققت العملات البديلة أداءً أفضل اليوم، حيث بلغت زياداتها 7%.



يشهد سعر النفط تصحيحًا صعوديًا طفيفًا في اتجاه تنازلي. وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9%. ويتعرض النفط حاليًا لضغوط بسبب المخاوف من فائض المعروض. ويشير تقرير أوبك إلى زيادة الإنتاج والمضاربات المالية على سعر السلعة. وتصب الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية في صالحه. في الوقت نفسه، يحقق سهم NATGAS مكاسب تقارب 1.3%.



ترتفع عوائد السندات الأمريكية مجددًا، مما يضغط على تقييمات الأسهم، وخاصةً في قطاعات النمو. وتشير هذه الخطوة إلى أن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن توقعات التضخم وسياسات البنوك المركزية، وهي بمثابة عقوبة على عجز الميزانيات المتضخم لدول مجموعة السبع.

