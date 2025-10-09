ملخص يومي: انخفاض الذهب والمؤشرات، وارتفاع الدولار💲

ملخص اليوم: تراجع الذهب والمؤشرات من أعلى مستوياتها التاريخية، والدولار عند أعلى مستوى في شهرين

تشهد مؤشرات وول ستريت تصحيحًا مع بلوغ النشوة المحيطة بالذهب أقصى مستوياتها. كما ينشأ ضغط السوق من عدم نشر المزيد من البيانات المتعلقة بطلبات إعانة البطالة، وهي بيانات بالغة الأهمية في عملية صنع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يُسجل مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة ( US2000: -0.95% ) أكبر خسارة، يليه مؤشر ناسداك ( US100: -0.7% )، ومؤشر داو جونز الصناعي ( US30: -0.65% )، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500: -0.6% ).

ووفقًا لمحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، ينبغي على البنك المركزي التعامل بحذر مع تخفيضات أسعار الفائدة نظرًا لاستمرار خطر التضخم. وأضاف بار أن ضغط أسعار الخدمات يعتمد إلى حد ما على التقييمات المرتفعة في وول ستريت. على الرغم من بداية جيدة نسبيًا للجلسة، انتقلت المؤشرات الأوروبية إلى موقف دفاعي ( EU50: -0.6% ). وكان مؤشر FTSE MIB الإيطالي ( ITA40: -1.7% ) الأكثر خسارة، بينما شهد مؤشر FTSE 100 البريطاني ( UK100: -0.5% )، ومؤشر IBX35 الإسباني ( SPA35: -0.5% )، ومؤشر CAC40 الفرنسي ( FRA40: -0.25% ) انخفاضات أقل حدة. أما مؤشر DE40 ، فقد استقر.

شهد سوق المعادن النفيسة جلسة متقلبة للغاية. في منتصف النهار، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 50 دولارًا للأونصة.

مع ذلك، وبحلول نهاية اليوم، تدهورت المعنويات بشكل واضح، وشهدت أسعار العقود تصحيحًا واسع النطاق: انخفض الذهب بنسبة 2% إلى 3960 دولارًا للأونصة، والبلاتين بنسبة 2.45%، والبلاديوم بنسبة 2.8%. ويستقر سعر الفضة حاليًا عند 48.90 دولارًا للأونصة.

في سوق العملات الأجنبية، نلاحظ استمرارًا في ارتفاع الدولار الأمريكي ( USDIDX: +0.6% )، والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في شهرين. تُعدّ عملات دول الشمال الأوروبي الأضعف بين عملات مجموعة العشرة اليوم ( USDNOK: +1.1% ، USDSEK: +1.2% )، بالإضافة إلى تراجعها وسط انخفاض أسعار النفط. يُعدّ اليوان الصيني من العملات القليلة التي ارتفعت قيمته مقابل الدولار الأمريكي ( USDCNH: -0.2% ). انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي بنسبة 0.55% ليصل إلى 1.156.

لا يُؤيّد تراجع الإقبال على المخاطرة سوق العملات الرقمية، حيث لوحظ انخفاض في جميع العملات تقريبًا. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 2.3% ليصل إلى حوالي 120,600 دولار أمريكي، وانخفض سعر الإيثريوم بنسبة 4.6% ليصل إلى حوالي 4,320 دولار أمريكي، وتتعرض العملات الأصغر لضغوط أكبر.

انخفض سعر فيراري، الشركة الرائدة في سوق السيارات الخارقة ورمز الصناعة الإيطالية، بأكثر من 15% اليوم. هذا هو تداعيات نتائج مخيبة للآمال بشكل استثنائي وتوقعات نمو أسوأ. هذا هو ثاني انخفاض كبير من نوعه هذا العام.

أصدرت شركة دلتا إيرلاينز، إحدى شركات الطيران الأمريكية الرئيسية، تقريرًا نصف سنوي ممتازًا. وقد فاقت الشركة توقعات السوق وحققت هامش ربح تشغيلي مرتفع. وارتفع سهمها بأكثر من 4%.

في إطار تصعيد كبير للحرب التجارية، فرضت الصين سلسلة من القيود الجديدة على المعادن الأرضية النادرة. يدعم هذا تقييمات شركات التعدين، ولكنه قد يؤثر سلبًا على مصنعي الرقائق الدقيقة والإلكترونيات والأسلحة.