ملخص يومي: انتعاش وول ستريت والذهب 📈 ارتفاع النفط بنسبة 3.5%

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس. وارتفع مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بأكثر من 0.2% لكل منهما، بينما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكثر من 0.6%. وقفزت أسهم مجموعة بورصة لندن بأكثر من 6% عقب النتائج القوية للربع الثالث والإعلان عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم. كما ارتفعت أسهم يونيليفر بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة في المبيعات بنسبة تقارب 4% على أساس سنوي، بينما حققت شركة الدفاع الألمانية MTU Aero مكاسب بفضل أرباحها.

تتداول الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع وسط تفاؤل متجدد تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى وأشباه الموصلات وشركات الطاقة، التي تستفيد من الارتفاع الأخير في أسعار النفط. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 0.9%، بينما تقدم مؤشر داو جونز الصناعي ( DJIA ) بأكثر من 0.3%.

كانت أسهم شركة STMicroelectronics هي السهم الرئيسي الوحيد في قطاع أشباه الموصلات الذي انخفض، حيث انخفضت بأكثر من 14% بعد إعلان الأرباح. تواجه شركة آي بي إم ضغوطًا أيضًا بعد أن خيبت وتيرة نموها آمال المستثمرين. في المقابل، ترتفع أسهم هانيويل وداو جونز عقب نتائج فاقت التوقعات.

سجل مؤشر كانساس الفيدرالي المركب 6 نقاط، متجاوزًا التوقعات البالغة 2 نقطة، ومتجاوزًا القراءة السابقة البالغة 4 نقاط. وارتفع مؤشر قطاع التصنيع بشكل حاد إلى 15 نقطة من 4 نقاط، مما يشير إلى تحسن النشاط الصناعي.

أوقفت شركات التكرير الصينية المملوكة للدولة - بتروتشاينا، وسينوبك، وسينوك، وتشنهوا - التعاقد على إمدادات النفط الجديدة المنقولة بحرًا من روسيا. ووفقًا لتقارير إعلامية أولية، تُقلل الهند أيضًا من وارداتها من سلع الطاقة الروسية.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 87 مليار قدم مكعب، مقابل 84 مليار قدم مكعب متوقعة و80 مليار قدم مكعب سابقًا. ويشير التقرير إلى ارتفاع الإنتاج وانخفاض محتمل في الطلب، على الرغم من بدء موسم التدفئة في الولايات المتحدة. صرّح فلاديمير بوتين بأنه لا يزال ينوي لقاء دونالد ترامب، مؤكدًا أن ترامب لم يلغِ الاجتماع المقرر مع الرئيس الروسي، بل أجّله فحسب. وحذّر بوتين من أن الهجمات الأوكرانية في عمق روسيا ستؤدي إلى تصعيد الصراع وتثير ردًا قويًا ومتناسبًا من موسكو.