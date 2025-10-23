ملخص يومي: انتعاش وول ستريت والذهب 📈 ارتفاع النفط بنسبة 3.5%

- ارتفعت الأسهم الأمريكية مجددًا اليوم، حيث ارتفع مؤشر US100 (ناسداك 100) بنسبة تقارب 1%، مدفوعًا بقوة أسهم أشباه الموصلات وشركات التكنولوجيا الكبرى.
- أظهرت بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية مفاجأة إيجابية: فقد جاءت مبيعات المنازل القائمة مطابقة للتوقعات، بينما فاق مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي التوقعات بشكل ملحوظ.
- تعافى الذهب بنسبة تقارب 1%، منتعشًا من خسائره الأخيرة على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX)، الذي ارتفع بأكثر من 0.15%.
- يتوقع محللو جي بي مورغان أن يُنهي الاحتياطي الفيدرالي برنامجه للتشديد الكمي الأسبوع المقبل، في حين تُقدّر الأسواق بشكل متزايد خفضًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
- كان موسم الأرباح قويًا حتى الآن، حيث تجاوزت معظم الشركات تقديرات الأرباح والإيرادات.
- تُتداول أسهم آي بي إم على انخفاض بعد صدور النتائج، بينما ترتفع أسهم هانيويل بفضل الأداء المتفائل.
- ترتفع أسعار النفط الخام في ظل العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، حيث أوقفت المصافي الصينية وارداتها البحرية من الخام الروسي.
- علّق فلاديمير بوتين على العقوبات الأمريكية، معربًا عن استعداده لمواصلة الحوار والسعي إلى مسار دبلوماسي نحو السلام في أوكرانيا مع الرئيس ترامب. وأضاف أن العقوبات لن تُغيّر الوضع العسكري على الجبهات.
- أظهرت ثقة المستهلك في منطقة اليورو تحسنًا طفيفًا مقارنةً بالقراءة السابقة.
- في كندا، جاءت مبيعات التجزئة في أغسطس مطابقة للتوقعات، على الرغم من أن المبيعات الأساسية (باستثناء السيارات) جاءت أقل من التوقعات.
- ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس. وارتفع مؤشر داكس الألماني ومؤشر كاك 40 الفرنسي بأكثر من 0.2% لكل منهما، بينما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكثر من 0.6%. وقفزت أسهم مجموعة بورصة لندن بأكثر من 6% عقب النتائج القوية للربع الثالث والإعلان عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم. كما ارتفعت أسهم يونيليفر بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة في المبيعات بنسبة تقارب 4% على أساس سنوي، بينما حققت شركة الدفاع الألمانية MTU Aero مكاسب بفضل أرباحها.
- تتداول الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع وسط تفاؤل متجدد تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى وأشباه الموصلات وشركات الطاقة، التي تستفيد من الارتفاع الأخير في أسعار النفط. ونتيجة لذلك، ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 0.9%، بينما تقدم مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بأكثر من 0.3%.
- كانت أسهم شركة STMicroelectronics هي السهم الرئيسي الوحيد في قطاع أشباه الموصلات الذي انخفض، حيث انخفضت بأكثر من 14% بعد إعلان الأرباح. تواجه شركة آي بي إم ضغوطًا أيضًا بعد أن خيبت وتيرة نموها آمال المستثمرين. في المقابل، ترتفع أسهم هانيويل وداو جونز عقب نتائج فاقت التوقعات.
- سجل مؤشر كانساس الفيدرالي المركب 6 نقاط، متجاوزًا التوقعات البالغة 2 نقطة، ومتجاوزًا القراءة السابقة البالغة 4 نقاط. وارتفع مؤشر قطاع التصنيع بشكل حاد إلى 15 نقطة من 4 نقاط، مما يشير إلى تحسن النشاط الصناعي.
- أوقفت شركات التكرير الصينية المملوكة للدولة - بتروتشاينا، وسينوبك، وسينوك، وتشنهوا - التعاقد على إمدادات النفط الجديدة المنقولة بحرًا من روسيا. ووفقًا لتقارير إعلامية أولية، تُقلل الهند أيضًا من وارداتها من سلع الطاقة الروسية.
- ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 87 مليار قدم مكعب، مقابل 84 مليار قدم مكعب متوقعة و80 مليار قدم مكعب سابقًا. ويشير التقرير إلى ارتفاع الإنتاج وانخفاض محتمل في الطلب، على الرغم من بدء موسم التدفئة في الولايات المتحدة. صرّح فلاديمير بوتين بأنه لا يزال ينوي لقاء دونالد ترامب، مؤكدًا أن ترامب لم يلغِ الاجتماع المقرر مع الرئيس الروسي، بل أجّله فحسب. وحذّر بوتين من أن الهجمات الأوكرانية في عمق روسيا ستؤدي إلى تصعيد الصراع وتثير ردًا قويًا ومتناسبًا من موسكو.
- ارتفعت أسهم بنك ماكرو الأرجنتيني المُقرض بأكثر من 5%، موسعةً مكاسبها بعد أن أكدت وزارة الخزانة الأمريكية دعمها للأرجنتين. كما يتزايد التفاؤل في السوق قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أكتوبر. وقد يعزز الفوز المحتمل لخافيير ميلي المعنويات الإيجابية في الأسهم الأرجنتينية، التي تراجعت مؤخرًا عقب خسائر الانتخابات المحلية.
يُعد قطاعا الطاقة وأشباه الموصلات من أفضل القطاعات أداءً في السوق الأمريكية اليوم، بينما تُصنّف شركتا إس تي ميكروإلكترونيكس وبلاكستون من بين أضعف أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة.
المصدر: xStation5
