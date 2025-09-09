ملخص يومي: وول ستريت والدولار الأمريكي يرتفعان رغم ضعف تقرير الوظائف الأمريكية

تشهد العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة تداولات مرتفعة على الرغم من مراجعة سلبية كبيرة ومثيرة للقلق لبيانات سوق العمل. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل ( BLS )، فقد الاقتصاد الأمريكي 911 ألف وظيفة بين عامي 2024 ومارس 2025، مقارنةً بتوقعات بلغت حوالي 700 ألف وظيفة وتقديرات سابقة بلغت حوالي 820 ألف وظيفة. وارتفع مؤشر US30 بنسبة 0.4% تقريبًا، وارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.2%، كما ارتفع مؤشر S&P 500 ، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين بشأن التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن مراجعة سلبية تاريخية بلغت -911 ألف وظيفة في مارس، وهو أكبر تصحيح في تاريخ المؤشر. يُعمق هذا التعديل الجذري المخاوف بشأن ظروف سوق العمل، ويزيد بشكل كبير من احتمالية اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءً حاسمًا في شكل تخفيضات في أسعار الفائدة. وبدأت مخاوف الركود تطفو على السطح بشكل أكثر وضوحًا. أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الثانوية صورةً أكثر تفاؤلاً. فقد ارتفعت المبيعات المماثلة في المتاجر الكبرى (يو إس ريدبوك) بنسبة 6.6% على أساس سنوي في يوليو، بينما تحسنت ثقة الشركات الصغيرة، المُقاسة بمؤشر NFIB ، إلى 100.8 مقابل 100.5 المتوقعة. تتناقض هذه الأرقام جزئيًا مع رواية الركود التي توحي بها بيانات سوق العمل.

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الآن خفضين لأسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام (سبتمبر وديسمبر) وثلاثة تخفيضات أخرى في عام 2026. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل طفيف، لكنها حذرت من تزايد مخاطر التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي. في غضون ذلك، جادل محللو سيتي بأن خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر غير مضمون، مشيرين إلى بيانات تشير إلى مرونة الاستهلاك الأمريكي.

تقود أسهم التكنولوجيا ارتفاعات الأسهم الأمريكية اليوم، حيث ارتفع سهما ألفابت وميتا بلاتفورمز بأكثر من 1.5%. من ناحية أخرى، انخفضت أسهم آبل بأكثر من 0.5%، حيث اعتبر المستثمرون الإعلانات الصادرة عن فعالية آبل، بما في ذلك إطلاق آيفون 17، غير متفائلة بما يكفي.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية، مدعومةً بتحسن المعنويات عقب تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع، والذي عزز توقعات تخفيضات أكثر صرامة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وحققت مؤشرات مثل يورونيكست 100، وكليميت يوروب، ونيكست بيوتيك مكاسب تراوحت بين 0.3% و0.8%.

واصل الذهب ارتفاعه، مقتربًا من مستوى قياسي جديد قرب 3,660 دولارًا أمريكيًا، مدفوعًا بالمخاوف بشأن عجز الموازنة والتضخم.

ارتفع الكاكاو بنسبة 1.5%، على الرغم من أن الانتعاش لا يزال ضعيفًا بعد أن وصلت الأسعار مؤخرًا إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر.

سجل النفط والمعادن الصناعية انخفاضات معتدلة، ويعود ذلك جزئيًا إلى تقرير STEO الأخير.