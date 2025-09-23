ملخص يومي: وول ستريت تحت ضغط عمليات بيع التكنولوجيا 📉 انخفضت أسعار القهوة بأكثر من 4٪

فاجأت قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر الأسواق: ففي فرنسا، شهدت انخفاضًا، بينما ارتفع كل من المؤشر المركب ومؤشر الخدمات في ألمانيا، متجاوزين كل منهما مستوى 52. ومع ذلك، انخفض نشاط التصنيع من 50.2 إلى 48.5.



في المملكة المتحدة، خيبت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر 2025 آمال المستثمرين. انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 51.9 نقطة (المتوقع: 53.0)، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 46.2 (المتوقع: 47.1). كما سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 51.9، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 53.



أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية الجلسة على أداء متباين. انخفض مؤشر داكس الألماني بأكثر من 0.3%، بينما استقر مؤشر فوتسي البريطاني. وفي وول ستريت، تشهد المؤشرات انخفاضات طفيفة، بقيادة أسهم إنفيديا وأوراكل، حيث انخفضت بنسبة 3% وأكثر من 4% على التوالي. ويتراجع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 0.7%.



أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي لشهر سبتمبر تباطؤًا اقتصاديًا معتدلًا. وأشارت بيانات كل من قطاعي الخدمات والتصنيع إلى تباطؤ طفيف، وجاءت القراءة أقل من التوقعات. بلغ مؤشر مديري المشتريات المركب 53.6، أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 54.



جاء مؤشر ريتشموند الفيدرالي لشهر سبتمبر أقل بكثير من التوقعات، حيث بلغ -17 مقابل -5 المتوقعة والقراءة السابقة البالغة -7.



أشار جيروم باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتعديل سياسته وخفض أسعار الفائدة، مع التركيز بشكل أكبر على ضعف سوق العمل. ومع ذلك، لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الرسوم الجمركية لها تأثير تضخمي مستدام.



أعربت ميشيل بومان ، من الاحتياطي الفيدرالي، عن قلقها إزاء تزايد خطر تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة. وحذرت من أنه إذا لم تتحسن ظروف الطلب، فقد تبدأ الشركات في خفض الوظائف في الأشهر المقبلة.



كما علق مسؤولا الاحتياطي الفيدرالي، غولسبي وبوستك، على السياسة النقدية اليوم. مال كلاهما إلى تخفيضات مدروسة لأسعار الفائدة، وأكدا على أن بيانات سوق العمل الواردة - التي ضعفت خلال الصيف - ستخضع لمراقبة دقيقة.



خفض البنك المركزي السويدي ، ريكسبنك، أسعار الفائدة بشكل غير متوقع إلى 1.75% (من 2.00%) لدعم الاقتصاد في ظل تباطؤ اقتصادي. ومع ذلك، أشار البنك إلى أن هذا قد يكون التخفيض الأخير في الدورة الحالية، مع احتمال بقاء الأسعار عند مستواها الجديد لفترة طويلة.



في بولندا، ارتفع معدل البطالة إلى 5.5% في سبتمبر 2025، تماشيًا مع توقعات السوق (5.4%) سابقًا. وأشارت وزارة العمل إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى اللوائح الجديدة التي طُبقت في يونيو، والتي قللت من عدد الأشخاص الذين تم شطبهم من سجلات البطالة.



انخفضت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا على بورصة إنتركونتيننتال ( ICE ) بنحو 4.5% اليوم ، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة في البرازيل. ولم تستجب الأسعار لانتقادات دونالد ترامب للبرازيل والرئيس لولا، والتي أشارت إلى استمرار فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات البرازيلية في المستقبل المنظور.

