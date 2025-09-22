اقرأ أكثر

ملخص يومي: وول ستريت تواصل مكاسبها بفضل شراكة Nvidia-OpenAI؛ الدولار الأمريكي يشهد عمليات بيع مكثفة (22.09.2025)

١٠:٠٧ م ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
  • تتجه وول ستريت نحو نهاية جلسة يوم الاثنين في منطقة إيجابية على الرغم من الخسائر الكبيرة عند الافتتاح. وقد عزز قطاع التكنولوجيا التفاؤل مجددًا، بدعم من إعلان شركة إنفيديا عن استثمارها في OpenAI. وتصدر مؤشر ناسداك المكاسب (+0.5%)، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (+0.4%)، ومؤشر راسل 2000 (+0.3%)، ومؤشر داو جونز الصناعي (+0.2%).
  • شهد اليوم خطابات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. دعا ستيفن ميران، مرشح ترامب، إلى "سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، مجادلًا بأن أسعار الفائدة الحالية تهدد الاقتصاد. في غضون ذلك، يرى رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أ. مسلّم، أن السياسة النقدية تتراوح بين التقييد المعتدل والحياد، مع وجود مخاطر تضخم تستدعي الحذر. وأكد إي. هاماك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، على صعوبة موازنة المخاطر.
  • أعلنت شركة إنفيديا (NVDA.US) عن استثمار ضخم بقيمة 100 مليار دولار أمريكي في شركة OpenAI، حيث ستوفر شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة معالجات بقدرة إجمالية تبلغ 10 جيجاواط. وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 4%.
  • تجاوز مؤشر تضخم أسعار المنتجين في كندا (IPPI) التوقعات في أغسطس (0.5% مقابل 0.1% في التوقعات، و0.7% في التوقعات السابقة).
  • ارتفع سعر الذهب بنحو 1.7% ليصل إلى حوالي 3745 دولارًا للأونصة، متجاوزًا تمامًا التصحيح الأخير، ومسجلًا أعلى مستوى تاريخي له. كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى: الفضة بنسبة 2.4% لتصل إلى 44.05 دولارًا، والبلاتين بنسبة 1.3%، والبلاديوم بنسبة 3.5%.
  • شهد الكاكاو انخفاضًا للجلسة الخامسة على التوالي (-4%)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024 وسط توقعات بتحسن المعروض. كما انخفضت العقود الآجلة للقمح وفول الصويا بنسبة 2% على خلفية تقارير تشير إلى زيادة المعروض من الصادرات.
  • في سوق العملات الأجنبية، بدأ الدولار الأمريكي الأسبوع بموجة بيع (USDIDX -0.3%)، منهيًا بذلك انتعاشًا استمر ثلاثة أيام. وكان اليورو أقوى عملة في مجموعة العشر (EURUSD +0.4% إلى 1.1795، EURJPY +0.3%، EURGBP وEURCHF +0.1%). كما ارتفع الجنيه الإسترليني (GBPUSD +0.4%). وتراجع الدولار الكندي (USDCAD +0.3%) والكرونة النرويجية (USDNOK +0.8%) مقابل الدولار الأمريكي.
  • شهدت أسواق العملات المشفرة تشاؤمًا شديدًا، مع تحول التدفقات نحو معادن الملاذ الآمن. انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 6.9% إلى 4,171 دولارًا أمريكيًا، وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 2.65% إلى 112,540 دولارًا أمريكيًا، مع خسائر ملحوظة في كل من سوشي (-12%)، وتوكن ترامب (-9%)، ودوجكوين (-8.8%).
