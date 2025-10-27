ملخص يومي: ارتفاع الأسهم مع ترقب الأسواق لمحادثات ترامب وشي؛ انخفاض المعادن الثمينة (27.10.2025)

- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بفضل آمال الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بفضل آمال الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
- يُعد الدولار الأسترالي أقوى العملات أداءً بين عملات مجموعة العشرة اليوم، بفضل ارتفاع شهية المخاطرة وتشدد بنك الاحتياطي الأسترالي.
- يواصل الذهب والفضة انخفاضهما.
- تتجه وول ستريت نحو نهاية الجلسة على ارتفاع، مدفوعةً بارتفاع شهية المخاطرة والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين. وشهد مؤشر ناسداك أكبر المكاسب (+1.7%)، مدعومًا بتفاؤل أسهم التكنولوجيا، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (+1%)، ومؤشر داو جونز الصناعي (+0.5%)، ومؤشر راسل 2000 (+0.25%).
- تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي بشأن الاجتماع بين ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية. وجاءت المكالمة بعد مفاوضات تجارية عُقدت نهاية الأسبوع في ماليزيا بشأن التوترات بشأن المعادن النادرة ورسوم الموانئ الأمريكية على السفن الصينية.
- ارتفعت أسهم كوالكوم (QCOM.US) بنسبة تصل إلى 20% (حاليًا: +12%) ردًا على الإعلان عن خطي معالجات AI200 وAI250 الجديدين المخصصين لتدريب الذكاء الاصطناعي. يمكن للعملاء استخدام رقائق فردية أو تكوينات خادم كاملة، مما يضع كوالكوم في منافسة مباشرة مع رواد مراكز البيانات، Nvidia و AMD.
- ساد التفاؤل أيضًا خلال الجلسة الأوروبية. ارتفع مؤشر EU50 بنسبة 0.74% اليوم، مدفوعًا بشكل رئيسي بمكاسب بورصتي مدريد (SPA35: +1%) وميلانو (ITA40: +1.2%). كما أغلق مؤشر DAX الألماني (DE40: +0.4%)، ومؤشر CAC40 الفرنسي (+0.3%)، ومؤشر FTSE 100 البريطاني (UK100: +0.2%) على ارتفاع.
- في سوق العملات الأجنبية، استقر مؤشر الدولار، على الرغم من تسجيل مكاسب كبيرة في عملات الأسواق الناشئة (USDBRL: -0.4%، USDCNH: -0.15%، USDPLN: -0.3%). ومن بين عملات مجموعة العشر، كان الدولار الأسترالي (AUDUSD: +0.3%، EURAUD: -0.25%) الأقوى أداءً اليوم، مرتبطًا بالتفاؤل الاقتصادي الصيني. ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً عند 1.165.
- ويحظى الدولار الأسترالي بدعمٍ أيضاً من التصريحات المتشددة لمحافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، م. بولوك، الذي صرّح بأن الارتفاع الأخير في معدل البطالة وفقاً للبيانات الشهرية الأسترالية لم يتجاوز التوقعات بشكل كبير.
- يواصل ارتفاع الإقبال على المخاطرة دفع أسعار المعادن الثمينة نحو الانخفاض. فقد الذهب 1.8% إضافية ليصل إلى 4,009 دولارات للأونصة، منخفضاً لفترة وجيزة عن المستوى النفسي البالغ 4,000 دولار خلال جلسة اليوم؛ بينما انخفضت الفضة 3% لتصل إلى 46.96 دولار للأونصة.
- انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.5% و1.2% على التوالي، تحت ضغط اجتماع أوبك+ القادم، والذي من المتوقع أن يزيد خلاله الكارتل الإنتاج بمقدار 137,000 برميل إضافي يومياً. كما قد ينجم انخفاض أسعار النفط عن ظروف مواتية لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين والهند.
- يسود التفاؤل سوق العملات المشفرة. واصل بيتكوين مكاسبه بنسبة 0.6% ليصل إلى 115,500 دولار أمريكي، بينما ارتفع إيثريوم بنسبة 1.15% ليصل إلى 4,217 دولار أمريكي، مع ارتفاع قيمة سولانا (+0.6%)، وريبل (+1.1%)، وبوليغون (+0.25%). وشهد انخفاض العملات الرقمية الصغيرة بشكل رئيسي.
