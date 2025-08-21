ملخص يومي: ارتفاع الدولار قبيل جاكسون هول وبفضل بيانات قوية لمؤشر مديري المشتريات 💲📣

حاولت المؤشرات الأمريكية تقليص خسائرها مع نهاية الجلسة، إلا أن ضغوط البيع لا تزال قائمة في الأسهم الأمريكية. حاليًا، انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.42%، وانخفض مؤشر US100 بنسبة 0.51%، بينما لم يشهد مؤشر US2000 أي تغيير يُذكر.

يُعد الدولار الأمريكي أحد أقوى عملات مجموعة العشرة اليوم، إلى جانب الكرونة النرويجية والدولار النيوزيلندي، بينما يُسجل الين الياباني أداءً ضعيفًا بشكل واضح. تنبع قوة الدولار من التصريحات المتشددة التي أدلى بها هاماك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأرقام مؤشر مديري المشتريات القوية بشكل استثنائي. ونتيجةً لذلك، انخفضت توقعات السوق لخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إلى 73.5%.

من ناحية أخرى، جاءت مطالبات البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي أضعف من المتوقع، لكن سرعان ما طغى على رد فعل السوق إصدار مؤشر مديري المشتريات السابق.

أدلى هاماك بتصريحات متشددة بشكل قاطع، مستبعدًا احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر. وأكد أن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن سوق العمل متوازن، وأنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي التركيز على كبح ضغوط الأسعار. في هذه المرحلة، لا يرى أي مبرر لاستئناف التيسير النقدي.

على صعيدٍ منفصل، دعت وزارة العدل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى إقالة الحاكمة ليزا كوك بسبب مزاعم مرتبطة باحتيال محتمل في الرهن العقاري يتعلق بالعقارات.

على صعيد الشركات، أعلنت وول مارت عن نتائج قوية للربع الثاني من عام 2025، إلا أن زخم النمو كان مخيبًا للآمال مقارنةً بالتوقعات العالية، وأثرت مخاوف التقييم سلبًا على السوق. وواصلت أسهمها خسائرها لتتجاوز 4%.

بلغت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر يوليو 4.01 مليون وحدة، متجاوزةً التوقعات (3.92 مليون وحدة) والتوقعات السابقة (3.93 مليون وحدة)، مسجلةً زيادةً بنسبة 2% مقارنةً بتوقعات انخفاض طفيف.

في أوروبا، انخفضت البيانات الأولية لثقة المستهلك لشهر يوليو في منطقة اليورو إلى -15.5 نقطة، وهو أسوأ من التوقعات البالغة -14.7 نقطة والتوقعات السابقة البالغة -14.7 نقطة.