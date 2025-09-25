ملخص يومي: تراجعت معنويات وول ستريت📉 وانخفض البيتكوين إلى ما دون 110 آلاف دولار

في أوروبا، تراجعت المؤشرات الرئيسية. انخفض مؤشر داكس بأكثر من 0.5%، بينما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.4%. وارتفعت أسهم شركة إتش آند إم السويدية بنحو 7% استجابةً لزيادة أرباحها التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي. في الوقت نفسه، انخفضت أسهم العلامة التجارية الفاخرة برونيلو كوتشينيلي بشكل حاد بعد أن نشرت مورفيوس كابيتال تقريرًا يشير إلى تقييمات عالية، وضعف الطلب، واستمرار العمليات التجارية في روسيا.

انخفضت المؤشرات الأمريكية في البداية بعد بيانات اقتصادية قوية، وظلت منخفضة منذ ذلك الحين. قبل ساعتين من الإغلاق، انخفض مؤشرا ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 بنحو 1%، وكان مؤشر راسل 2000 الأكثر تراجعًا.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي وطلبات السلع المعمرة بشكل أقوى بكثير من المتوقع. وارتفع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، بينما تراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين، بزيادة قدرها 3.8% على أساس سنوي مقابل 3.3% متوقعة، بينما قفزت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 2.9% على أساس شهري مقابل توقعات بـ -0.3%.

انخفضت طلبات إعانة البطالة إلى 217,000، وهو رقم أقل بكثير من 233,000 السابق وأقل بكثير من التوقعات التي لم تتوقع مثل هذا الانخفاض الحاد. كما جاءت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي في كانساس سيتي ومبيعات المنازل القائمة أعلى من التوقعات.

أدلى العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بتصريحات طوال اليوم. وأكد ستيفن ميران أن المستوى الحالي لتشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي مفرط، من وجهة نظره، - حوالي 150-200 نقطة أساس فوق المستوى المحايد. ومع ذلك، كانت تعليقات جولسبي وشميد أكثر حذرًا.

في سوق العملات، كان الدولار الأمريكي والدولار الكندي الأقوى أداءً اليوم. من ناحية أخرى، ضعف الدولار النيوزيلندي والجنيه الإسترليني. كما تعرض الزلوتي البولندي لضغوط وسط تصاعد التوترات بين "الغرب" وروسيا. أصدر محللون في روتشيلد وشركاه ريدبيرن توصية ببيع سهم شركة أوراكل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، مشيرين إلى توقعات مبالغ فيها لنمو المبيعات وتقييمات متطرفة. انخفض السهم بنسبة 5% تقريبًا، بينما ارتفع سهم إنتل بنسبة 6% بعد أنباء عن شراء آبل حصة فيه.

تعرضت العملات الرقمية لضغوط من ارتفاع الدولار الأمريكي. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 110,000 دولار أمريكي قبل انتهاء صلاحية خياراته الرئيسية غدًا، ليتداول عند مستوى أقل بنحو 2% عن مستوى مهم على السلسلة، مما يشير إلى أن المستثمرين العاديين على المدى القصير يواجهون الآن خسائر.

انخفضت أسعار الكاكاو بنحو 2%، لتهبط إلى ما دون مستوى 7,000 دولار أمريكي للطن، عقب توقعات بهطول أمطار في غرب إفريقيا. ويتوقع رابوبانك فائضًا في سوق الكاكاو في موسم الحصاد القادم، بينما لا تزال مخاوف الطلب تسيطر على معنويات السوق.