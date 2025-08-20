ملخص يومي - يوم آخر من الانخفاضات الحادة في المؤشرات

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: لم يُحدث محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحولات كبيرة في السوق، ولكن اتُهم إلى حد كبير بأنه متشدد. كشف المحضر أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقًا بشأن التضخم من سوق العمل، مع أنه من المهم الإشارة إلى أن الاجتماع عُقد قبل بيانات الوظائف غير الزراعية المخيبة للآمال لشهر يوليو. وبينما فضّل بعض الأعضاء انتظار اتضاح الوضع، أعربت الأغلبية عن قلق أكبر بشأن التضخم.

الدولار الأمريكي: شهد الدولار ارتفاعًا طفيفًا بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولكن من المرجح أن يُكشف عن الموقف الحقيقي للاحتياطي الفيدرالي خلال خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة.

الأسهم الأمريكية: لا يزال الوضع في وول ستريت ضعيفًا، مع تراجعات حادة لليوم الثاني على التوالي. انخفض عقد US100 الآجل بنسبة 1.1%، بينما انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.65%.

الأسهم الأوروبية: يواصل مؤشر DE40 الألماني انخفاضه، منخفضًا بنسبة 0.45% وسط تدهور المعنويات. يشهد قطاع الدفاع تراجعًا في قيمته بسبب المخاوف بشأن مفاوضات السلام المحتملة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلبيات العسكرية.

الأسواق الآسيوية: اختتمت الجلسة الآسيوية بمكاسب كبيرة لمؤشر شنغهاي المركب، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.5%. أبقى بنك الشعب الصيني ( PBOC ) أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير عند 3.0% و3.5% على التوالي، كما كان متوقعًا.

قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي ( RBNZ ): خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي ( RBNZ ) أسعار الفائدة إلى 3.0% كما كان متوقعًا، وأصدر رسالة حذرة، ملمحًا إلى احتمال إجراء المزيد من التخفيضات. أدى ذلك إلى انخفاض الدولار النيوزيلندي بنسبة 1% مقابل الدولار الأمريكي. وصرح نائب محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي، هاوكيسبي، بأنه مرتاح لضعف الدولار النيوزيلندي. ومع ذلك، لم يكن قرار اليوم بالإجماع، حيث صوت أربعة أعضاء لصالح التخفيض وصوت اثنان ضده.

التضخم في المملكة المتحدة: جاء تضخم مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة أعلى من المتوقع عند 3.8% على أساس سنوي، مقابل توقعات بلغت 3.7% والقراءة السابقة البالغة 3.6%. وارتفع تضخم الخدمات بنسبة ملحوظة بلغت 5%. يُقلل هذا الارتفاع في التضخم من احتمالية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. على الرغم من ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي اليوم.

التضخم في منطقة اليورو: تم تأكيد التضخم النهائي في منطقة اليورو عند 2.0%، بما يتماشى مع التوقعات والقراءة الأولية. وعلى أساس شهري، ظل التضخم دون تغيير.

السياسة الأمريكية: دعا دونالد ترامب محافظة الاحتياطي الفيدرالي، تيموثي كوك، إلى الاستقالة من منصبها بعد اتهامات مزعومة بالاحتيال العقاري. في حال استقالت كوك، ستتاح لترامب فرصة اختيار شخص آخر لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يكون أكثر تأييدًا له.

أسواق النفط: يحاول النفط الخام التعافي اليوم. ووفقًا لوزارة الطاقة، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 6 ملايين برميل، مقارنةً بانخفاض متوقع قدره 0.8 مليون برميل. انخفضت مخزونات البنزين أيضًا بمقدار 2.7 مليون برميل، مقابل انخفاض متوقع قدره 0.3 مليون برميل. ومع ذلك، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.3 مليون برميل، متجاوزةً الزيادة المتوقعة البالغة 1.5 مليون برميل.

أرباح التجزئة: تباينت نتائج شركتي تارغت ولويز. ورغم أن أرباح تارغت كانت أفضل من المتوقع، إلا أنها أظهرت استمرار التحديات في نمو المبيعات. وانخفض سهم الشركة اليوم بأكثر من 7%. وارتفعت أسهم لويز بنسبة 0.5% بعد إعلان نتائجها، على الرغم من أن هذا يمثل تراجعًا كبيرًا عن أعلى مستوياتها في الجلسة السابقة.

إستي لودر: انخفضت أسهم إستي لودر بعد أن نشرت الشركة توقعات أرباح متشائمة لعام 2025، مشيرةً إلى التحديات المستمرة مع ضعف الطلب في الأسواق الرئيسية.