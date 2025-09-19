ملخص يومي: يوم آخر من الأرقام القياسية في وول ستريت

تواصل مؤشرات وول ستريت ارتفاعها في يوم "السحر الثلاثي"، لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعةً بالتفسير المتشائم لخفض أسعار الفائدة الأخير من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.



ارتفع عقد US100 بالفعل بنسبة 0.4% قبل ساعتين بقليل من إغلاق الجلسة، متجاوزًا 24,800 نقطة. وارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.15%، متداولًا فوق 6,700 نقطة.



صرح نيل كاشكاري بأنه يدعم قرار خفض أسعار الفائدة الأخير، وأنه يُفضّل خفضين آخرين هذا العام. في عام 2026، سيكون كاشكاري عضوًا مُصوّتًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.



أشار ميران، العضو المُعيّن حديثًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه للوصول إلى سعر فائدة محايد، يجب خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.



على الرغم من التفسير المتشائم لخطوة الاحتياطي الفيدرالي، ينخفض ​​زوج اليورو/الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي، مُختبرًا مستوى 1.1750. يأتي هذا بعد أن وصل إلى 1.19 لفترة وجيزة خلال قرار الاحتياطي الفيدرالي - وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.



يتعافى الذهب والفضة اليوم من خسائرهما، حيث ارتفعا بنسبة 0.7% و2.0% على التوالي. وقد تغلق الفضة اليوم عند أعلى مستوى لها منذ عام 2011.



قرر بنك اليابان، برئاسة المحافظ كازو أويدا، الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50%. وفي الوقت نفسه، أُعلن عن خطة لبيع حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري تدريجيًا.



ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.5% في أغسطس 2025 مقارنة بالشهر السابق، متجاوزةً توقعات المحللين بارتفاع قدره 0.3%.



في ألمانيا، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق، بينما توقع السوق انخفاضًا بنسبة 0.1%.



انخفضت مبيعات التجزئة في كندا بنسبة 0.8% في يوليو 2025 على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات السوق. جاء التقرير، وخاصةً عند استبعاد مبيعات السيارات، أضعف من المتوقع، مما قلل من احتمالية التزام بنك كندا بموقفه الحذر، وزاد من فرص خفض أسعار الفائدة مبكرًا.



تحدث دونالد ترامب مع الرئيس شي اليوم، وأفاد بنتيجة إيجابية للمحادثات. وأعلن عن خطط للقاء شي خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ ( APEC ) المقبلة في كوريا الجنوبية.



في وقت لاحق من هذا المساء، من المتوقع أن تعلن وكالة موديز عن قرارها بشأن التصنيف الائتماني لبولندا.



انخفضت عملة بيتكوين بأكثر من 1.3% اليوم ، لتتداول عند حوالي 115,670 دولارًا أمريكيًا، بينما انخفضت عملة إيثريوم بنحو 3%، لتختبر مستويات قريبة من 4,460 دولارًا أمريكيًا.

