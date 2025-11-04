نتائج SMCI أقل من التوقعات وسط تأجيل الإيرادات

توقعاتها للسنة المالية بأكملها إلى 36 مليا ر دولار أمريكي، مما يؤكد الثقة في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل

رفعت SMCI توقعاتها للسنة المالية بأكملها إلى 36 مليا ر دولار أمريكي، مما يؤكد الثقة في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل .

رفعت SMCI توقعاتها للسنة المالية بأكملها إلى 36 مليا ر دولار أمريكي، مما يؤكد الثقة في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل .

رفعت SMCI توقعاتها للسنة المالية بأكملها إلى 36 مليا ر دولار أمريكي، مما يؤكد الثقة في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل .

رفعت SMCI توقعاتها للسنة المالية بأكملها إلى 36 مليا ر دولار أمريكي، مما يؤكد الثقة في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل .

رفعت SMCI توقعاتها للسنة المالية بأكملها إلى 36 مليا ر دولار أمريكي، مما يؤكد الثقة في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل .

تم تأكيد تحول الإيرادات : تم تعويض انخفاض الإيرادات في الربع الأول بتوقعات إيرادات تراوحت بين 10 و11 مليار دولار أمريكي للربع الثاني، مما يشير إلى تأجيل في التوقيت ونمو قوي على التوالي

تم تأكيد تحول الإيرادات : تم تعويض انخفاض الإيرادات في الربع الأول بتوقعات إيرادات تراوحت بين 10 و11 مليار دولار أمريكي للربع الثاني، مما يشير إلى تأجيل في التوقيت ونمو قوي على التوالي .

تم تأكيد تحول الإيرادات : تم تعويض انخفاض الإيرادات في الربع الأول بتوقعات إيرادات تراوحت بين 10 و11 مليار دولار أمريكي للربع الثاني، مما يشير إلى تأجيل في التوقيت ونمو قوي على التوالي .

تم تأكيد تحول الإيرادات : تم تعويض انخفاض الإيرادات في الربع الأول بتوقعات إيرادات تراوحت بين 10 و11 مليار دولار أمريكي للربع الثاني، مما يشير إلى تأجيل في التوقيت ونمو قوي على التوالي .

تم تأكيد تحول الإيرادات : تم تعويض انخفاض الإيرادات في الربع الأول بتوقعات إيرادات تراوحت بين 10 و11 مليار دولار أمريكي للربع الثاني، مما يشير إلى تأجيل في التوقيت ونمو قوي على التوالي .

تم تأكيد تحول الإيرادات : تم تعويض انخفاض الإيرادات في الربع الأول بتوقعات إيرادات تراوحت بين 10 و11 مليار دولار أمريكي للربع الثاني، مما يشير إلى تأجيل في التوقيت ونمو قوي على التوالي .

أعلنت شركة سوبر مايكرو كومبيوتر (SMCI) عن نتائج مخيبة للآمال بشكل ملحوظ للربع الأول من السنة المالية 2026، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى انتعاش قوي وارتفاع متواصل في النمو.

أهم النتائج غير المتوقعة للربع الأول من السنة المالية 2026

بلغت الإيرادات 5.02 مليار دولار أمريكي، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 6.09 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة انخفاض قدرها 17.5%.



بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.35 دولار أمريكي، وهو ما يمثل خيبة أمل بنسبة 14.6%، مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.41 دولار أمريكي.



بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 9.5%، وهو ما يقل بفارق ضئيل عن التوقعات البالغة 9.63%.

تشير التوقعات المستقبلية إلى تقلبات وضغط على الهامش

تم تحديد توقعات الإيرادات للربع الثاني بين 10 و11 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بشكل كبير التوقعات البالغة 8.05 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى زيادة كبيرة على أساس ربع سنوي بنسبة 24% إلى 37%.



مع ذلك، انخفضت توقعات ربحية السهم للربع الثاني، والتي تراوحت بين 0.46 و0.54 دولار أمريكي، عن التوقعات البالغة 0.62 دولار أمريكي، مما يشير إلى استمرار ضغط الهامش على الرغم من تسارع نمو الإيرادات.



رفعت SMCI توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2025 بالكامل إلى 36 مليار دولار أمريكي على الأقل، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي بلغت 33 مليار دولار أمريكي على الأقل.

تحليل: تحول في التوقيت بسبب خيبة أمل أساسية