نتائج SMCI أقل من التوقعات وسط تأجيل الإيرادات

- تم تأكيد تحول الإيرادات: تم تعويض انخفاض الإيرادات في الربع الأول بتوقعات إيرادات تراوحت بين 10 و11 مليار دولار أمريكي للربع الثاني، مما يشير إلى تأجيل في التوقيت ونمو قوي على التوالي.
- استمرار معوقات الهامش: جاءت توقعات ربحية السهم للربع الثاني منخفضة، مما يؤكد مخاوف المستثمرين بشأن الربحية وضغط الهامش.
- رفعت SMCI توقعاتها للسنة المالية بأكملها إلى 36 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد الثقة في تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.
أعلنت شركة سوبر مايكرو كومبيوتر (SMCI) عن نتائج مخيبة للآمال بشكل ملحوظ للربع الأول من السنة المالية 2026، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى انتعاش قوي وارتفاع متواصل في النمو.
أهم النتائج غير المتوقعة للربع الأول من السنة المالية 2026
- بلغت الإيرادات 5.02 مليار دولار أمريكي، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 6.09 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة انخفاض قدرها 17.5%.
- بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.35 دولار أمريكي، وهو ما يمثل خيبة أمل بنسبة 14.6%، مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.41 دولار أمريكي.
- بلغ هامش الربح الإجمالي المعدل 9.5%، وهو ما يقل بفارق ضئيل عن التوقعات البالغة 9.63%.
تشير التوقعات المستقبلية إلى تقلبات وضغط على الهامش
- تم تحديد توقعات الإيرادات للربع الثاني بين 10 و11 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بشكل كبير التوقعات البالغة 8.05 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى زيادة كبيرة على أساس ربع سنوي بنسبة 24% إلى 37%.
- مع ذلك، انخفضت توقعات ربحية السهم للربع الثاني، والتي تراوحت بين 0.46 و0.54 دولار أمريكي، عن التوقعات البالغة 0.62 دولار أمريكي، مما يشير إلى استمرار ضغط الهامش على الرغم من تسارع نمو الإيرادات.
- رفعت SMCI توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2025 بالكامل إلى 36 مليار دولار أمريكي على الأقل، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي بلغت 33 مليار دولار أمريكي على الأقل.
تحليل: تحول في التوقيت بسبب خيبة أمل أساسية
- يُعزى ضعف أداء الشركة في الربع الأول إلى تأجيل واضح للإيرادات إلى الربع الثاني، نتيجة انتظار العملاء "لتحسينات التصميم" المتعلقة بأجيال جديدة من شرائح NVIDIA وAMD.
- يشير هذا التراكم إلى أن نتيجة الربع الأول تتعلق بالتوقيت بالأساس، وليس بتدهور أساسي في الطلب. وتعزز توقعات إيرادات الربع الثاني، التي تشير إلى قفزة تسلسلية محتملة بنسبة 100%، هذا الرأي.
- والأهم من ذلك، أن قرار الشركة بزيادة هدفها الطموح للعام بأكمله إلى 36 مليار دولار أمريكي يُعزز ثقة الإدارة في التنفيذ، حتى مع أن توقعات ربحية السهم للربع الثاني، والتي جاءت أقل من المتوقع، تُبرز المخاوف المستمرة بشأن الربحية والهوامش.
- يعكس انخفاض التداولات بعد ساعات العمل بنسبة 9% حالة عدم تناسق نموذجية في السوق، حيث يُعطي المستثمرون الأولوية لتوقعات الإيرادات المتفائلة على المدى الطويل، مع تفاعلهم أيضًا مع ضعف توقعات الربحية.
