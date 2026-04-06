ممر لوجستي مؤقت بين دبي وسلطنة عُمان لتعزيز استمرارية التجارة الإقليمية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، أعلنت جمارك دبي عن إطلاق ممر بري مؤقت لإعادة توجيه الشحنات عبر سلطنة عُمان. يأتي هذا الإجراء بالتعاون مع الجهات الجمركية العُمانية، بهدف ضمان انسيابية حركة التجارة وتقليل تأثير الاضطرابات التي طالت مسارات الشحن البحري والجوي في المنطقة.

ويعتمد الممر الجديد على نقل الشحنات برًا عبر منفذ حتّا الحدودي، قبل إعادة تصديرها من خلال الموانئ والمطارات العُمانية إلى وجهاتها العالمية. ويشمل هذا النظام الشحنات الواردة إلى دبي، بما في ذلك تلك القادمة من المناطق الحرة، إضافة إلى الصادرات المحلية، ما يوفر مرونة أكبر في إدارة حركة البضائع.

وتتضمن الآلية المعتمدة تحويل الشحن البحري من موانئ دبي إلى نظيرتها في عُمان لاستكمال عمليات الشحن الدولي، إلى جانب معالجة الشحنات الجوية في دبي ومن ثم نقلها برًا إلى المطارات العُمانية للتوزيع الخارجي. ويسهم هذا المسار البديل في تقليل الاعتماد على القنوات التقليدية المتأثرة، مع الحفاظ على تدفق التجارة دون انقطاع.

ويُشترط تنفيذ عمليات النقل عبر مشغلين معتمدين ضمن نظام الضمان الجمركي، مثل شركة DP World وdnata، مع نقل الشحنات داخل حاويات مختومة وتحت إشراف جمركي كامل. كما تخضع الشحنات لإجراءات تفتيش دقيقة في كل من منفذ حتّا ونقطة الدخول العُمانية.

ولتسريع الإجراءات، ألغت جمارك دبي متطلبات الإيداع النقدي في بعض حالات الترانزيت، واستعاضت عنها بخطابات ضمان، بينما أُعفيت الصادرات المحلية من أي ضمانات مالية. ويظل هذا الممر إجراءً مؤقتًا يُطبق خلال الظروف الاستثنائية الحالية، مع الالتزام الكامل بكافة الضوابط والإجراءات التنظيمية المعمول بها.