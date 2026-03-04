وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، عقدًا لإنشاء منطقة لوجستية في ميناء جدة الإسلامي بمنطقة الخُمرة، بقيمة استثمارية تبلغ 250 مليون ريال، وعلى مساحة تمتد إلى 200 ألف متر مربع.

الجدير بالذكر أنه تضم المنطقة اللوجستية مرافق تشغيلية متكاملة، تشمل: مستودعات حديثة، وساحات مخصصة لتخزين وصيانة الحاويات الجافة والمبردة، ومنطقة مخصصة لإعادة التصدير، لرفع مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، وزيادة كفاءة الحركة التجارية عبر الميناء.

كما تُسهم المنطقة الجديدة في تعزيز الميزة التنافسية لميناء جدة الإسلامي، باعتباره أحد أهم الموانئ المحورية على البحر الأحمر، من خلال تقديم خدمات لوجستية نوعية، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في دعم الناتج المحلي، وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة.

من جانبه وقّع العقد رئيس الهيئة المهندس سليمان المزروع، وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود النوعية التي تعمل عليها "موانئ" انسجامًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ لترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتوفير خدمات متقدمة تدعم النمو الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعَدّ من أبرز الموانئ في المنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية، إذ تصل قدرته إلى 130 مليون طن، ويتميز ببنية تحتية متقدمة تشمل 62 رصيفًا متعددة الأغراض، كما يضم عددًا من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة.