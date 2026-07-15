مورغان ستانلي تحقق أرباحاً قياسية هذا الربع. أرباح قياسية تُشعل انتعاش وول ستريت

حقق بنك مورغان ستانلي نتائج باهرة في الربع الثاني من عام 2026، متجاوزًا توقعات المحللين بشكل ملحوظ في كل من الإيرادات وصافي الدخل. وسجل البنك إيرادات قياسية بلغت 21.35 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الدخل إلى 5.58 مليار دولار، مسجلًا بذلك أحد أقوى الأداءات في السنوات الأخيرة. وقد تجلى هذا التحسن في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية تقريبًا، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتداول، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول.

ومع ذلك، لا تقتصر روعة التقرير على الأرقام فحسب، فقد أثبت مورغان ستانلي مجددًا امتلاكه أحد أكثر نماذج الأعمال تنوعًا بين أكبر بنوك الاستثمار في العالم. فإلى جانب عملياته الناجحة في أسواق رأس المال، يستفيد البنك من قسم ضخم لإدارة الثروات، يوفر تدفقات إيرادات ثابتة ومتكررة قائمة على الرسوم. ونتيجة لذلك، فإن أرباح مورغان ستانلي أقل تأثرًا بتقلبات السوق قصيرة الأجل مقارنةً بالعديد من منافسيه.

كان رد فعل السوق إيجابيًا بشكل واضح. فبعد إعلان الأرباح، ارتفعت أسهم مورغان ستانلي بأكثر من 2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وقدّر المستثمرون ليس فقط حجم الأرباح التي فاقت التوقعات، بل والأهم من ذلك، جودة النتائج وحقيقة أن التحسن كان واضحًا في جميع المجالات الرئيسية للشركة تقريبًا.

أبرز المؤشرات المالية

صافي الإيرادات: 21.35 مليار دولار (+27% على أساس سنوي)

صافي الدخل: 5.58 مليار دولار (+66% على أساس سنوي)

ربحية السهم: 3.46 دولار

العائد على حقوق الملكية: 20.7%

العائد على حقوق الملكية الملموسة: 26.6%

نسبة الكفاءة: 65% (مقارنة بـ 71% في العام السابق)

مخصص خسائر الائتمان: 98 مليون دولار

القيمة الدفترية للسهم: 67.80 دولار

الأداء المالي والربحية

إن أبرز ما يميز نتائج مورغان ستانلي هو سرعة تحسن الربحية. ارتفعت الإيرادات بنسبة ٢٧٪ على أساس سنوي، بينما قفز صافي الدخل بنسبة ٦٦٪، مما يدل على قدرة البنك على الاستفادة بفعالية من بيئة السوق المواتية. وقد انعكس نمو الإيرادات على زيادة أسرع في الأرباح، مما يُبرز الكفاءة التشغيلية العالية والإدارة المنضبطة للتكاليف.

ويؤكد عائد حقوق الملكية البالغ ٢٠.٧٪ على متانة الوضع المالي للبنك. وتُعد هذه النسب من بين أعلى المستويات التي تحققها المؤسسات المالية الأكثر ربحية على مستوى العالم، مما يُظهر أن مورغان ستانلي تستخدم رأس مال المساهمين بكفاءة عالية للغاية.

ومن العوامل المهمة الأخرى تحسن نسبة الكفاءة، التي انخفضت من ٧١٪ إلى ٦٥٪. وهذا يعني أن الإيرادات نمت بوتيرة أسرع بكثير من المصاريف التشغيلية، مما أدى إلى تحسن واضح في الربحية الإجمالية للمجموعة.

قطاع الأوراق المالية المؤسسية يقود النمو مجدداً

جاءت المساهمة الأكبر في نتائج مورغان ستانلي من قطاع الأعمال المؤسسية، الذي حقق إيرادات بلغت ١١.٠٤ مليار دولار، مقارنةً بـ ٧.٦٤ مليار دولار في العام السابق. وقد استفاد هذا القطاع بشكل كبير من تحسن الأوضاع في أسواق رأس المال العالمية.

أهم نتائج القطاعات:

الخدمات المصرفية الاستثمارية: 2.44 مليار دولار أمريكي

تداول الأسهم: 6.30 مليار دولار أمريكي

الدخل الثابت والعملات والسلع: 2.46 مليار دولار أمريكي

يشير الأداء القوي للخدمات المصرفية الاستثمارية إلى استمرار تعافي عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى إصدار الأوراق المالية. وفي الوقت نفسه، ساهم النشاط المؤسسي المرتفع والمستمر في دعم إيرادات التداول، لا سيما في سوق الأسهم.

بفضل ارتفاع حجم المعاملات والظروف المواتية في السوق المالية، حقق مورغان ستانلي أحد أقوى أداءاته في هذا القطاع خلال فترات طويلة.

ولا تزال إدارة الثروات تمثل الميزة التنافسية الرئيسية لمورغان ستانلي.

بينما يُسهم قطاع الأوراق المالية المؤسسية في دفع نمو الأرباح، تُعدّ إدارة الثروات ركيزة استقرار مورغان ستانلي. في الربع الثاني، حقق هذا القطاع إيرادات بلغت 8.86 مليار دولار، مما يؤكد مكانته كأحد أهم ركائز أعمال البنك.

الأرقام الرئيسية:

أصول العملاء الخاضعة للإدارة برسوم: 3.02 تريليون دولار

صافي التدفقات الداخلة إلى الأصول الخاضعة للإدارة برسوم: 39.1 مليار دولار

صافي الأصول الجديدة: 148.1 مليار دولار

قروض العملاء: 195.7 مليار دولار

هذا القطاع هو ما يُميّز مورغان ستانلي عن العديد من منافسيها. فقاعدة أصول عملائها الضخمة تُولّد إيرادات ثابتة من الرسوم، وهي أقل تأثراً بتقلبات السوق قصيرة الأجل مقارنةً بأنشطة التداول أو الخدمات المصرفية الاستثمارية.

تُشير التدفقات القوية للأصول الجديدة إلى استمرار البنك في استقطاب عملاء جدد بنجاح وزيادة قيمة الأصول الموكلة إليه. وهذا مؤشر إيجابي للمستثمرين، إذ يُهيئ فرصًا لمزيد من نمو الإيرادات في الفصول القادمة.

يحافظ قسم إدارة الأصول على نمو مطرد

يُعدّ قسم إدارة الأصول الركيزة الثالثة الرئيسية لأعمال مورغان ستانلي، حيث حقق إيرادات بلغت 1.65 مليار دولار. وارتفعت قيمة الأصول المُدارة إلى 2.00 تريليون دولار، بينما بلغ صافي التدفقات الداخلة على المدى الطويل 7.5 مليار دولار.

على الرغم من أن هذا القطاع يمثل أصغر حصة من إيرادات المجموعة، إلا أن أهميته تتزايد باستمرار. فزيادة الأصول المُدارة تُعزز مساهمة الإيرادات الثابتة القائمة على الرسوم، وتُحسّن جودة نموذج أعمال مورغان ستانلي بشكل عام.

التكاليف والمخاطر والوضع الرأسمالي

ارتفعت المصاريف التشغيلية بالتوازي مع نمو الأعمال، إلا أن وتيرة نمو التكاليف ظلت أقل بكثير من نمو الإيرادات. ونتيجة لذلك، حسّنت مورغان ستانلي كفاءتها التشغيلية وزادت ربحيتها.

لا تزال جودة محفظة القروض قوية. وبلغت مخصصات خسائر الائتمان 98 مليون دولار فقط، أي نصف المستوى المسجل في العام السابق. ويشير هذا المستوى المنخفض من المخصصات إلى أن المقترضين ما زالوا يتمتعون بوضع مالي مستقر، وأن البنك لا يشهد أي تدهور ملحوظ في جودة الأصول.

لماذا كان رد فعل السوق إيجابياً إلى هذا الحد؟

بعد الإعلان عن الأرباح، ارتفعت أسهم مورغان ستانلي في التداولات قبل افتتاح السوق. وقد استجاب المستثمرون بشكل إيجابي ليس فقط لحجم الأرباح التي فاقت التوقعات، بل وقبل كل شيء، لجودة النتائج وهيكلها.

حقق البنك نمواً قوياً في الخدمات المصرفية الاستثمارية، ونتائج قياسية في تداول الأسهم، وتوسعاً مستمراً في إدارة الثروات، وعوائد مرتفعة على رأس المال، وتحسناً في كفاءة التكاليف. وبنفس القدر من الأهمية، أكدت مخصصات الائتمان المنخفضة للغاية قوة محفظة القروض، وعدم وجود مؤشرات تُذكر على وجود ضغوط مالية لدى العملاء.

بالمقارنة مع بنوك وول ستريت الكبرى الأخرى، يتميز مورغان ستانلي بأن نمو أرباحه لا يعتمد على مصدر دخل واحد. فالنشاط القوي في أسواق رأس المال يدعم التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، بينما يوفر نشاط إدارة الثروات الضخم تدفقات دخل ثابتة ومتكررة.

هذا التنوع هو السبب الرئيسي وراء نظرة المستثمرين المتزايدة إلى مورغان ستانلي كواحد من أفضل البنوك استعدادًا للاستفادة من الانتعاش الحالي في الأسواق المالية.

التوقعات

يدخل مورغان ستانلي النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوة كبير. إذا استمر نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ مرتفعًا، وواصل المستثمرون مشاركتهم الفعّالة في أسواق رأس المال، فإن البنك لديه القدرة على الحفاظ على أداء قوي في الفصول القادمة.

في الوقت نفسه، يقلل حجم أعمال إدارة الثروات من الاعتماد على الدورة الاقتصادية ويعزز استقرار الإيرادات. هذا يجعل مورغان ستانلي أحد أكثر بنوك الاستثمار تنوعًا على مستوى العالم، مما يسمح له بالاستفادة من تحسن أوضاع وول ستريت ومن النمو طويل الأجل لأصول العملاء.

ما الذي سنراقبه في الربع القادم؟

سيركز المستثمرون على عدة عوامل رئيسية ستحدد ما إذا كان مورغان ستانلي قادرًا على الحفاظ على زخمه القوي:

استمرار انتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية، لا سيما في عمليات الاندماج والاستحواذ وإصدار الأوراق المالية.

هل يحافظ قسم إدارة الثروات على تدفقات أصول قوية ويواصل توسيع نطاق الأصول القائمة على الرسوم؟

هل لا يزال نشاط العملاء المؤسسيين مرتفعًا ويدعم إيرادات التداول؟

هل يستطيع البنك الحفاظ على عوائد مرتفعة على رأس المال مع الاستمرار في ضبط النفقات التشغيلية؟

كيف تقيّم الإدارة توقعات أسواق رأس المال في النصف الثاني من العام، وهل تحافظ على نظرتها الإيجابية لبيئة الأعمال؟

أهم النقاط

أكد الربع الثاني من عام 2026 أن مورغان ستانلي تعمل في مرحلة مواتية للغاية من دورة السوق الحالية. يستفيد البنك في آنٍ واحد من انتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية، ونشاط التداول القوي، والتوسع المستمر لأعمال إدارة الثروات، التي تُوفر مصدرًا ثابتًا ومتكررًا للإيرادات.

بالمقارنة مع المؤسسات المالية الكبرى الأخرى، يتميز مورغان ستانلي بشكل أساسي بهيكل نموذج أعماله. لا يزال غولدمان ساكس المستفيد الأكبر من تحسن نشاط أسواق رأس المال، بينما يجمع مورغان ستانلي بين حضور قوي في وول ستريت وامتلاكه واحدة من أكبر شركات إدارة الثروات في العالم. وهذا ما يسمح له بتحقيق نتائج قوية ومتوازنة، وأقل تأثرًا بتقلبات ظروف السوق.

إن الجمع بين الربحية العالية، ونمو أصول العملاء، والانضباط القوي في إدارة التكاليف، والتنويع الواسع للإيرادات، يجعل مورغان ستانلي أحد أفضل البنوك وضعًا في وول ستريت.

إذا استمرت بيئة السوق الحالية داعمة خلال النصف الثاني من العام، فسيكون لدى البنك أسس متينة لتحقيق المزيد من التحسن في الأرباح واستمرار العوائد المرتفعة.

المصدر: xStation5