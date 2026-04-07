مساهمو أدنوك للغاز يقرون توزيعات أرباح بقيمة 3.6 مليار دولار

أعلنت "أدنوك للغاز"، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة ومبيعات الغاز، والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوي، بما في ذلك توزيعات أرباح قياسية لعام 2025 بقيمة 3.584 مليار دولار، إضافة إلى توزيع أرباح نهائية قدرها 896 مليون دولار من المقرر صرفها في شهر مايو.

من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للغاز": "حققت ’أدنوك للغاز‘ في عام 2025 نتائج قياسية رغم تقلبات مشهد الطاقة العالمي الذي تأثر بارتفاع الطلب على الكهرباء، والنمو الصناعي، والتوسع السريع في تطوير التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويستمر الغاز الطبيعي مساهماً رئيساً في دعم التقدم الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وقد رسخت ’أدنوك للغاز‘ مكانتها كمورّد موثوق يوفر إمدادات طاقة بأسعار تنافسية تدعم الأسواق المحلية والدولية".

وأضاف، "بفضل نهجها المنضبط لتخصيص رأس المال، إلى جانب موثوقية عملياتها التشغيلية التي تفي بأعلى المعايير العالمية، تستمر ’أدنوك للغاز‘ في تنفيذ مشروعات استراتيجية للنمو، بما فيها المرحلة الأولى من مشروع الغاز الغني، الذي يمثل أضخم استثمار رأسمالي في تاريخ الشركة.

كما حافظت على التزامها بتحقيق عوائد مجزية وقابلة للتنبؤ للمساهمين، بما في ذلك سياسة زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 5 بالمئة حتى نهاية عام 2030. ومع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على هذا المورد الحيوي، تمتلك ’أدنوك للغاز‘ قُدرات كبيرة ومكانة راسخة تمكنها من البناء على زخم أدائها المالي القوي والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين في المستقبل".

يشار أنه حققت "أدنوك للغاز" خلال عام 2025، صافي دخل قياسي بلغ 5.2 مليار دولار، رغم تراجع متوسط أسعار خام برنت بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 69 دولاراً للبرميل. ويؤكد هذا الأداء قوة نموذج أعمال الشركة ومرونة محفظة أعمالها المحلية في مجال الغاز.

سجلت أعمال الغاز المحلية زيادة بنسبة 10 بالمئة في أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مدعومة بارتفاع بنسبة 4 بالمئة في حجم مبيعاتها المحلية وتحسين الشروط التجارية.

الجدير بالذكر أنه رسّخت الشركة مكانتها في أسواق رأس المال خلال العام الماضي، من خلال استكمالها بنجاح طرحاً مسوّقاً يعد الأكبر من نوعه في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية والأول من نوعه في دولة الإمارات، جمعت من خلاله مبلغ قدره 10.43 مليار درهم أو ما يعادل 2.84 مليار دولار عبر طرح حوالي 3.1 مليار سهم.