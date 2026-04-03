مساهمو «أدنوك للتوزيع» يعتمدون توزيعات أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم عن 2025

أعلنت "أدنوك للتوزيع" عن موافقة المساهمين على جميع بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك الموافقة على توزيع أرباح نقدية نهائية عن النصف الثاني من 2025 بـ350 مليون دولار، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم، على أن يتم صرفها في أبريل 2026.

يشار أنه لم تشهد عمليات "أدنوك للتوزيع" أو مركزها المالي أو سيولتها النقدية أي تأثيرات جوهرية بسبب التطورات الإقليمية الأخيرة وتستمر الشركة في تشغيل شبكتها داخل دولة الإمارات، بالإضافة إلى حضورها الدولي، بكفاءة وأمان، مدعومة بخطط شاملة لاستمرارية الأعمال وإدارة الطوارئ.

في حين أكدت "أدنوك للتوزيع" التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة لدعم كوادرها وعملائها، واستمرارها في متابعة الظروف التشغيلية عن قرب، مع تقديم التحديثات اللازمة في حال وجود أي مستجدات جوهرية.

كما شهدت "أدنوك للتوزيع" نمواً قوياً في 2025، إذ بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1.17 مليار دولار، مسجلة زيادة 11.1% مقارنةً بالعام السابق حيث بلغت كميات الوقود المبيعة 15.7 مليار لتر، في حين ارتفع إجمالي ربح قطاع التجزئة غير الوقود بـ14.4% على أساس سنوي، وذلك بفضل الأداء المتميز لأعمال الشركة في الإمارات، والسعودية، ومصر.

من جانبه قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "أدنوك للتوزيع"، إن "أدنوك للتوزيع تواصل تحقيق أداء متميز بفضل التنفيذ المنضبط لخططها الإستراتيجية وصلابة نموذج أعمالها، إذ سجلت في 2025 نتائج مالية قوية وحققت تقدّماً ملموساً في جهودها الهادفة للتحول إلى منصة رائدة ومتكاملة في قطاعَي التنقّل والتجزئة".

مضيفا أن "اعتماد توزيعات إجمالية للأرباح بـ700 مليون دولار لعام 2025، وتمديد سياسة توزيع الأرباح حتى 2030، يؤكد التزام الشركة بتقديم عوائد متوقعة وطويلة الأمد للمساهمين، وبالنظر إلى المستقبل، تستمر "أدنوك للتوزيع" في التركيز على تحقيق نمو منضبط، والإدارة الفعّالة لرأس المال، وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد".

في اشارة إلى انه بلغ إجمالي توزيعات الأرباح السنوية لأدنوك للتوزيع لعام 2025، 700 مليون دولار كما وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي على تمديد سياسة توزيع أرباح الشركة حتى 2030، والتي تنص على توزيع 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الربح، أيهما أعلى وسيتم صرف توزيعات أرباح النصف الثاني من 2025 في أبريل (نيسان) 2026، تليها أول توزيعات أرباح ربع سنوية عن الربع الأول من 2026 في يونيو(حزيران) 2026، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

من المتوقع أن يبلغ إجمالي هاتين الدفعتين 525 مليون دولار، أي ما يعادل 15.4 فلس للسهم ومنذ الطرح العام الأولي، بلغ إجمالي توزيعات الأرباح 5.5 مليار دولار، بما في ذلك توزيعات أرباح النصف الثاني من 2025، محققة عائداً إجمالياً للمساهمين بـ112%.