مصر تعلن رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام

أعلنت وزارة البترول المصرية، في وقت مبكر من صباح اليوم ، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام. كما تم رفع سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، بنسبة 17 في المائة، ليصل إلى 13.50 جنيه مصري أو ما يعادل 0.2779 دولار للتر من 11.50 جنيه سابقا .

يشار أنه ارتفعت أسعار البنزين بما يتراوح بين 11 في المائة و13 في المائة، ليصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه وبنزين 95 إلى 17 جنيهاً للتر.

في هذا الإطار قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجياً حتى نهاية عام 2025، مضيفاً أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم على الوقود وسط زيادة الاستهلاك.

لكن لجنة تسعير الوقود الحكومية، التي تجتمع عادة في كل فصل بالعام، قالت إن اجتماعها المقبل سيُعقَد بعد 6 أشهر.

الجدير بالذكر أنه تُنفق مصر مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون مرات عدة بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي الذي نوه بدوره في أبريل أنّ دعم الوقود في مصر يجب أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024، إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.