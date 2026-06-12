مصر تمضي نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الوقود

شهدت مصر خطوة جديدة في إطار خططها الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال إبرام اتفاقية تتعلق بإدارة وتشغيل شبكة من محطات الوقود المملوكة للدولة.

اتفاقية لنقل حصة من محطات "وطنية"

أعلن مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع شركة طاقة عربية لنقل ملكية حصة في 172 محطة وقود تابعة للدولة وتعمل تحت العلامة التجارية "وطنية". وتأتي هذه الخطوة عبر تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "كويك فيول"، والتي ستتولى إدارة الأصول المشمولة بالاتفاق.

وتمثل هذه الاتفاقية جزءاً من جهود الحكومة لإعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص للمساهمة في تطويرها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

حصة أولية وخيار لزيادة الاستثمار

بموجب الاتفاق المبرم، ستحصل شركة طاقة عربية على حصة تبلغ 10% من أسهم شركة "كويك فيول" في المرحلة الأولى. كما يمنحها الاتفاق حقاً اختيارياً للاستحواذ على 15% إضافية من الشركة عند طرحها للتداول في البورصة المصرية مستقبلاً.

ويعكس هذا الترتيب رغبة الطرفين في تعزيز التعاون على المدى الطويل، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة عند إدراجها في السوق المالية.

برنامج أوسع لطرح الشركات المملوكة للدولة

تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج حكومي أُعلن عنه خلال العام الماضي، يهدف إلى طرح حصص من عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة أمام المستثمرين. ومن بين هذه الشركات الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك عبر صندوق مصر السيادي الذي يتولى إدارة وتنفيذ عمليات الطرح.

الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات التمويل الدولي

تكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ويُعد تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد أحد المتطلبات الأساسية المرتبطة ببرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتحفيز النمو والاستثمار خلال السنوات المقبلة.

نقلة نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً

تمثل الاتفاقية الأخيرة مؤشراً واضحاً على استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، بما ينسجم مع أهداف الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.