مصرف الراجحي يجمع مليار دولار من طرح صكوك اجتماعية

أعلن مصرف الراجحي عن نجاحه في جمع مليار دولار من خلال طرح 5 آلاف صك اجتماعي من الشريحة الثانية، وذلك ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك.

موضحا في بيان أن الإصدار تم عبر شركة ذات غرض خاص، بعائد سنوي يبلغ 5.651%، ومدة استحقاق تصل إلى 10.5 سنة، مع إمكانية الاسترداد بعد مرور خمس سنوات في حالات محددة وفق مستند الطرح.

كما بيّن «الراجحي» أن الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح بلغ 200 ألف دولار، فيما تقرر تسوية الإصدار بتاريخ 16 سبتمبر 2025 مؤكدا أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لبورصة لندن، على أن يتم بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل، ما يتيح تداولها ضمن الأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أنه كان المصرف قد عيّن كلاً من؛ الراجحي المالية، كريدي أغريكول للشركات والاستثمار، سيتي غروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس المحدود، غولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيز، إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه، ناتيكسيس، نومورا إنترناشونال، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين للاكتتاب وسجل الاكتتاب.