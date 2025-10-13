مستقبل AMD وNvidia تحت ضغط التنظيم. أسهم الشركات تحت الضغط!

في السنوات الأخيرة، اشتدت حدة التنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين بشكل ملحوظ. وقد لعبت الدوائر المتكاملة المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذه المواجهة الجيوسياسية، وأصبحت تُعتبر الآن موردًا استراتيجيًا يُضاهي النفط الخام وسلع الطاقة. وقد دفعت القوة المتنامية للتكنولوجيا العسكرية الصينية، وأنظمة المراقبة، وحلول الذكاء الاصطناعي، الولايات المتحدة إلى فرض سلسلة من القيود على التصدير، بما في ذلك حظر بيع الرقائق التي تنتجها شركة إنفيديا، مما حدّ من وصول بكين إلى أحدث التقنيات، مثل رقائق H100 المستخدمة، من بين أمور أخرى، في عمليات حسابية متقدمة للذكاء الاصطناعي.

ردًا على تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قانون GAIN AI. يُلزم هذا التشريع مُصنّعي الرقائق، مثل إنفيديا وAMD، بإعطاء الأولوية لتلبية طلب العملاء المحليين قبل تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك الصين. ويُعدّ هذا القانون جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع نطاقًا تهدف إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي في قطاع الذكاء الاصطناعي وتقييد وصول بكين إلى الحلول المتطورة. كما أنها تستجيب للمنافسة المحتدمة على الهيمنة في صناعة أشباه الموصلات، وهي مجال بالغ الأهمية للاقتصاد والأمن القومي.

تواصل إدارة دونالد ترامب، التي بدأت ولايتها الثانية في يناير 2025، سياسة حماية الهيمنة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع دعمها في الوقت نفسه لمصنعي أشباه الموصلات المحليين. ورغم أن قانون GAIN AI لا يزال ينتظر موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس، إلا أنه أثار بالفعل ردود فعل متباينة. إذ يؤكد المؤيدون على ضرورة حماية المصالح الوطنية، بينما يحذر المنتقدون من خطر تصاعد التوترات التجارية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

تُعدّ شركات عملاقة مثل AMD وNvidia المستفيد الرئيسي من طفرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. إذ تُحفّز رقائقها المتطورة تطوير الذكاء الاصطناعي وتُغذّي النمو الحالي في سوق التكنولوجيا. وتُسجّل هذه الشركات نموًا ديناميكيًا في الإيرادات، لا سيما في السوق الأمريكية، التي أصبحت بالغة الأهمية بالنسبة لها. ومع ذلك، تأتي إيرادات كبيرة أيضًا من الصين وأسواق آسيوية مهمة أخرى مثل تايوان وسنغافورة، والتي تتعرض بشكل متزايد للمخاطر المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية وقيود التصدير.

قد يُعزز قانون GAIN AI استقرار المبيعات في السوق المحلية، ولكنه في الوقت نفسه يُحدّ من فرص التوسع في الأسواق الخارجية، وخاصةً الصين. في الأرباع القادمة، قد تشعر الشركات بضغط للتكيف مع اللوائح الجديدة، مما قد يُبطئ نمو الإيرادات خارج الولايات المتحدة.

تُشكّل هذه التغييرات تحديًا للمستثمرين. فعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة في أسعار أسهم AMD وNvidia منذ أوائل عام 2025، فإن احتمال فرض المزيد من قيود التصدير وتزايد عدم اليقين التنظيمي قد يُثيران مخاوف بشأن استقرار الشركات وإمكانات نموها على المدى الطويل. وقد يؤدي هذا إلى زيادة تقلبات أسعار الأسهم وضغوط البيع، وخاصةً على المدى القصير.

يعتمد مستقبل AMD وNvidia بشكل كبير على قدرتهما على الاستجابة بمرونة للظروف السياسية والاقتصادية المتغيرة بسرعة والتي تُشكل حاليًا سوق التكنولوجيا العالمي. يجب على هذه الشركات ألا تقتصر على مواصلة الابتكار التكنولوجي فحسب، بل يجب عليها أيضًا إدارة المخاطر الناشئة عن تشديد لوائح التصدير والضغوط الجيوسياسية المتزايدة بفعالية، لا سيما في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين. يتمثل أحد العوامل الرئيسية في القدرة على تكييف سلاسل التوريد، ومراجعة استراتيجيات المبيعات، وبناء علاقات مع العملاء المحليين، مع البحث عن فرص توسع جديدة في الأسواق الأقل تأثرًا بالعقوبات. يجب على المستثمرين مراقبة العملية التشريعية المتعلقة بقانون GAIN AI وردود فعل AMD وNvidia على هذه اللوائح عن كثب. قد تكون الإجراءات التي تتخذها هذه الشركات، مثل تنويع محافظ المنتجات، والاستثمار في البحث والتطوير، وتكوين شراكات استراتيجية، حاسمة لنموها واستقرارها المالي على المدى الطويل.