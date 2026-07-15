ميكرون وإنفيديا: شركة الذكاء الاصطناعي الجديدة المفضلة في وول ستريت ترتفع قيمتها 18 ضعفًا منذ إطلاق ChatGPT

تُعدّ شركة مايكرون أكبر مُصنّع لرقائق الذاكرة في الولايات المتحدة، ورغم صعودها السريع إلى مصافّ أكبر الشركات في العالم، إلا أن إزاحة إنفيديا عن عرش أغلى شركة في وول ستريت قد يستغرق سنوات. ويتطلب هذا على الأرجح توافر شرطين في آنٍ واحد: نقص هيكلي في سوق رقائق الذاكرة، واستمرار الطلب طويل الأجل على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، ولا سيما الذاكرة عالية الأداء.

خلال الفصول القليلة الماضية، أصبحت مايكرون واحدة من أبرز قصص النجاح في وول ستريت. فقد تطورت الشركة من مُصنّع كبير لأشباه الموصلات إلى عملاق تكنولوجي تبلغ قيمته تريليون دولار، وتحتل حاليًا المرتبة الثالثة عشرة بين أغلى الشركات المتداولة علنًا في العالم، برأسمال سوقي يبلغ حوالي 1.1 تريليون دولار. ومع ذلك، لا تزال إنفيديا تتصدر التصنيف العالمي بفضل بيعها لقدرات الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بينما تُوفّر مايكرون الذاكرة التي تُتيح هذه القدرات.

ولتجاوز إنفيديا في القيمة السوقية، سيتعين على سهم مايكرون أن يرتفع بنحو خمسة أضعاف عن مستوياته الحالية، بافتراض بقاء القيمة السوقية لإنفيديا ثابتة عند حوالي 5 تريليونات دولار. يصعب تصور مثل هذا السيناريو، لأن الشركتين تستفيدان من نفس التوجه العالمي للذكاء الاصطناعي. فإذا واصلت مايكرون نموها، فمن المرجح أن تستمر إنفيديا في التوسع أيضاً، مما يجعل من الصعب للغاية على مايكرون انتزاع لقب الشركة الأغلى قيمة في العالم.

لا يعني هذا أن مايكرون تفتقر إلى إمكانات النمو، بل على العكس تماماً. ففي أحدث تقرير للأرباح، حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة تقارب 350% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 41.5 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الدخل وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 85 ضعفاً ليصل إلى 28.24 مليار دولار من 330 مليون دولار فقط في الربع نفسه من العام السابق. هذه معدلات نمو استثنائية، ويعتقد العديد من المستثمرين أن الشركة قادرة على مواصلة تحقيق أداء مالي متميز نظراً لاستمرار الطلب القوي على ذاكرة الذكاء الاصطناعي.

إنفيديا ومايكرون: شركتان تركبان موجة الذكاء الاصطناعي نفسها

تُعدّ مايكرون وإنفيديا من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، لكنهما تُحققان أرباحهما من أجزاء مختلفة تمامًا ضمن سلسلة القيمة نفسها للذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تستثمر شركات الحوسبة السحابية العملاقة ما يقارب 800 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا العام وحده، بينما تُقدّر بلاك روك أن الاستثمار التراكمي قد يتجاوز 3 تريليونات دولار قبل نهاية العقد. تدعم هذه النفقات الرأسمالية غير المسبوقة نمو الشركتين بشكل مباشر، مع ضرورة أن يتذكر المستثمرون أن الأداء التجاري القوي لا يُترجم دائمًا إلى ارتفاع أسعار الأسهم.

تُعتبر الشركتان ركيزتين أساسيتين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتستفيدان من الاستثمارات المتزايدة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة مثل مايكروسوفت، وأمازون، وميتا، وجوجل، وأوراكل.

يُعزى الطلب على منتجاتهما بشكل رئيسي إلى إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتوسع السريع في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.

تُحقق الشركتان حاليًا إيرادات وهوامش ربح وتدفقات نقدية قياسية بفضل مئات المليارات من الدولارات التي تُنفق على الإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

تبيع شركة إنفيديا وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة الخوادم المتكاملة، وحلول شبكات إنفينيباند، ونظام برمجيات CUDA. وهي توفر منصة الحوسبة التي تدعم الذكاء الاصطناعي الحديث، وتتمتع بميزة تقنية ونظامية كبيرة.

في الوقت نفسه، تُصنّع شركة مايكرون ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) وذاكرة NAND. بالنسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تُعدّ ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) المنتج الأكثر أهمية، حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع المعالجات التي طورتها شركات إنفيديا، وإيه إم دي، وجوجل، وأمازون، وغيرها من مصممي رقائق الذكاء الاصطناعي.

ببساطة، تُزوّد ​​إنفيديا "عقل" خادم الذكاء الاصطناعي - المعالجات التي تُجري العمليات الحسابية مع حزمة البرامج المصاحبة. بينما تُزوّد ​​مايكرون "ذاكرة العمل" التي تُمكّن وحدات معالجة الرسومات من معالجة نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة بنطاق ترددي عالٍ للغاية.

تُعتبر إنفيديا على نطاق واسع الشركة الأفضل جودةً بفضل ريادتها التقنية، وهوامش ربحها العالية باستمرار، وميزتها التنافسية التي يُوفرها نظام CUDA، وكلها عوامل تُبرر تقييماتها المرتفعة.

لا تزال شركة مايكرون أكبر مصنّع للذاكرة في الولايات المتحدة، وتعمل في قطاع أكثر تقلباً وتنافسية في صناعة أشباه الموصلات. ورغم أن الذكاء الاصطناعي قد حسّن بشكل كبير من آفاق الشركة، إلا أن أداءها المالي لا يزال يعتمد بشكل أكبر على أسعار الذاكرة وديناميكيات العرض والطلب، أكثر من اعتماده على البرمجيات الاحتكارية أو تأثيرات الشبكة.

لا تزال الشركتان عرضة لخطر تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أو انخفاض الطلب الدوري على أشباه الموصلات. ومع ذلك، لا تتوقع أي من الشركتين حالياً حدوث مثل هذا السيناريو، وسيكون من الخطأ افتراض أن شركة إنفيديا ستكون أكثر مرونة من مايكرون إذا تباطأ الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ. في حال تغير توجه المستثمرين نحو الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن تواجه الشركتان ضغوطاً كبيرة. في الوقت نفسه، قد تستمر مايكرون في التفوق على إنفيديا خلال هذه المرحلة من دورة الذكاء الاصطناعي، حيث كانت إنفيديا المستفيد الرئيسي من الموجة الأولى من الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. إذا ثبتت دقة توقعات الأرباح الحالية واستمر النقص الهيكلي في الذاكرة المتقدمة لسنوات، فإن أمام مايكرون فرصة حقيقية للانضمام إلى مصاف أكبر الشركات الأمريكية.