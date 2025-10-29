ميكرون تستفيد من طفرة HBM!

تُعتبر شركة ميكرون تكنولوجي ومنافستها إس كيه هاينكس حاليًا محط أنظار المستثمرين، نظرًا للاتجاه التصاعدي القوي في سوق ذاكرة أشباه الموصلات، وخاصةً في قطاع ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM). أفادت إس كيه هاينكس أن إجمالي مبيعات شرائح الذاكرة لعام 2026 قد نفدت بالفعل، وتشير التوقعات إلى ما يُسمى بالدورة الفائقة، وهي فترة مطولة من الطلب المرتفع للغاية، مدفوعةً بالتطور السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

التوقعات طويلة الأجل لسوق ذاكرة HBM واعدة للغاية. تُقدّر شركة SK Hynix معدل نمو سنوي مركب بنسبة 30% حتى عام 2030، مما قد يُؤدي إلى قيمة سوقية تصل إلى 150 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك توقعات Micron السابقة بكثير. تُعدّ الشركة واحدة من أكبر ثلاث شركات مُصنّعة لذاكرة HBM حول العالم، وتُستخدم شرائح HBM3e الخاصة بها بالفعل في حلول الرسومات من قِبَل شركات رائدة، بما في ذلك Nvidia.

تُفضّل بيئة السوق الحالية مُصنّعي ذاكرة النطاق الترددي العالي، حيث يُؤدّي نموّ الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتطبيقات المُتقدّمة إلى زيادة الطلب بشكل كبير. تُصبّ محدودية العرض وارتفاع حواجز الدخول في مصلحة روّاد السوق، مما يسمح لهم بزيادة حصتهم السوقية والحفاظ على ميزة تنافسية. منذ بداية العام، ارتفع سهم Micron بشكلٍ ملحوظ مُتجاوزًا مؤشر S&P 500، مما يُعزّز تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق الشركة.

في الوقت نفسه، من المهمّ مراعاة المخاطر المُتعلّقة بالحفاظ على الريادة التكنولوجية، والضغوط التنافسية، والسياسات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك العلاقات مع الصين ولوائح التصدير.

تواجه شركة مايكرون فرصة نمو كبيرة بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي والطلب القياسي على ذاكرة HBM المتقدمة. وهذا يُرسي أساسًا متينًا لمزيد من النمو في نتائجها المالية وقيمتها السوقية.